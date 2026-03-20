ATP Miami: Die neue deutsch-österreichische Doppel-Freundschaft

One time only: Kevin Krawietz und Neil Oberleitner werden beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gemeinsam an den Start gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.03.2026, 07:40 Uhr

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© Getty Images Kevin Krawietz schlägt in Miami mit Neil Oberleitner auf

Wie gut unterrichtete Kreise berichten, war von vornherein klar, dass Tim Pütz, der reguläre Spielgefährte von Kevin Krawietz, lediglich das Turnier in Indian Wells mitnimmt und danach zurück nach Europa reist. Krawietz dagegen hatte auch Lust auf Miami. Und ist bei der Partnersuche in Österreich fündig geworden. Und zwar bei Neil Oberleitner, der immer stärker wird und in der Doppel-Weltrangliste bereits auf Position 70 liegt. Oberleitner konnte in dieser Saison mit Partner Sriram Balaji schon drei Challenger-Titel holen und erreichte bei den Australian Open die zweite Runde.

Die Auftaktaufgabe für Krawietz/Oberleitner klingt machbar: Es geht gegen die US-Amerikaner Benjamin Kitty und Ryan Seggerman. Letzterer ist allerdings nicht zu unterschätzen.

Zverev wieder mit Melo am Start

Für Lucas Miedler und Francisco Cabral hat das bis auf weiteres letzte gemeinsame Turnier eine interessante Aufgabe ergeben: Die beiden spielen nämlich zum Auftakt gegen die Turnierfavoriten Marcel Granollers und Horacio Zeballos. Miedler wird ab der Sandplatzsaison ja wieder mit Alexander Erler aufschlagen. Der wiederum muss mit Partner Robert Galloway gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic ran.

Und auch Alexander Zverev findet sich im Doppel-Tableau in Miami, natürlich an der Seite von Kumpel Marcelo Melo. Die beiden haben zuletzt ja das 500er in Acapulco gewonnen und starten nun gegen John Peers und Evan King.

Hier das Doppel-Tableau in Miami



