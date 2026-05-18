Jannik Sinner: Tennis bald einmal komplett durchgespielt?

Jannik Sinner hat mit dem Titelgewinn beim ATP-1000-Masters in Rom nun alle Masters-Events mindestens einmal gewonnen. Der Südtiroler, der gefühlt schon alles gewonnen hat, hat jedoch noch einige Dinge auf der To-Do-Liste.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 19:32 Uhr

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© Getty Images Alle Masters-Turniere gewonnen: Jannik Sinner hat sich erstmals die Trophäe in Rom gesichert.

Wer zu Beginn des Jahres getippt hat, dass Jannik Sinner in diesem Jahr den einen oder anderen großen Titel holt, wäre ganz sicher nicht belächelt worden. Zu dominant waren im letzten Jahr die Auftritte des Weltranglistenersten und seines Widersachers Carlos Alcaraz. Dass Jannik Sinner jedoch so titelhungrig agiert, hätte sicherlich niemand gedacht.

Der Titel in Rom ist Masters-Triumph Nummer sechs, in Folge! Gab es vorher nie, doch Jannik Sinner macht es möglich! Dass ein Spieler alle neun Masters-Turniere gewinnt, gab es dank Novak Djokovic zwar schon. Doch Jannik Sinner gelingt dies im erstaunlichen Alter von 24 Jahren, verrückt. Man muss Carlos Alcaraz dankbar sein, dass zumindest ein Spieler dem Italiener regelmäßig Paroli bietet. Es wäre sonst fast schon langweilig. Umso wichtiger ist es, dass Alcaraz schnellstmöglich wieder auf die Tour zurückkehrt.

Sinner Topfavorit auf French-Open-Titel

Was soll denn jetzt noch kommen bei Jannik Sinner? Diese Frage klingt zuerst logisch, doch alles gewonnen hat Sinner noch nicht. Mit den French Open fehlt gar noch ein Grand-Slam-Titel. Das könnte sich in drei Wochen bereits ändern. Alles andere als ein Triumph in Roland-Garros wäre sicherlich überraschend. Aber auch das soll es ja hin und wieder im Tennissport geben.

Und da wäre noch etwas: Olympisches Gold! Auch das fehlt Jannik Sinner noch in der Sammlung. 2024 in Paris musste der heutige Branchenprimus auf Grund einer Mandelentzündung absagen. Damit wäre eine Teilnahme bei den Spielen in Los Angeles in zwei Jahren sogar die Premiere bei den Olympischen Spielen. Niemand wäre verwundert, wenn dort direkt die Goldmedaille herausspringen sollte.

Weiteres Masters ab 2028

Ab 2028 gibt es dann noch eine weitere Herausforderung. Mit dem neuen Masters-Turnier in Saudi-Arabien schraubt sich die Anzahl der 1000er-Events auf zehn Turniere im Jahr. Sinner könnte der erste Spieler sein, der dann alle zehn Masters mindestens einmal gewonnen hat. Außer der dann 41-jährige Novak Djokovic kommt ihm zuvor. Das ist gar nicht mal so sehr als Scherz gemeint, wie es klingt.

Es bleibt also festzuhalten, dass es doch noch einige neue Erfahrungen für den Weltranglistenersten zu machen gibt. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem Jannik Sinner auch diese Meilensteine erreicht und den Tennissport einmal komplett durchgespielt hat, wie es sonst nur an Spielkonsolen passiert. Immerhin dürfen wir es live miterleben.