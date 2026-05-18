ATP Genf: Mit dem sechsten Matchball! Stefanos Tsitsipas ringt Giovanni Mpetshi Perricard nieder

Beim ATP-250er-Turnier in Genf hat Stefanos Tsitsipas die zweite Runde eerreicht. Gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard siegte der Grieche mit 6:4 und 7:6(8). Sechs Matchbälle benötigte Tsitsipas im abschließenden Tiebreak.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 16:49 Uhr

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Mit einer Wildcard reiste Stefanos Tsitsipas in die Schweiz, um in Genf eine Woche vor den French Open noch Matchpraxis zu sammeln. Die aktuelle Nummer 82 der Weltrangliste nimmt natürlich auch die Punkte gerne mit, um die Situation im Ranking zu verbessern. In der ersten Runde gelang dies nach einer kleinen Nervenschlacht im Tiebreak des zweiten Satzes.

Der erste Satz startete zunächst ganz nach dem Geschmack von Stefanos Tsitsipas, der mit dem ersten Aufschlagspiel der Partie ein Break erspielte und in der Folge diese Führung auch nicht mehr aus der Hand geben sollte. Eine Breakchance für Mpetshi Perricard wehrte Tsitsipas ab und verdiente sich so die Satzführung gegen den aufschlagstarken Franzosen.

Tsitsipas zeigt Nerven im Tiebreak

Auch der zweite Durchgang blieb von den dominanten Aufschlagspielen beider Kontrahenten geprägt. Alle zwölf Spiele des zweiten Durchgang blieben auf der Seite des servierenden Spielers, so musste also der Tiebreak eine Entscheidung bringen. Stefanos Tstsipas erwischte den besseren Start und erspielte sich eine solide 3:0-Führung.

Doch Tsitsipas zeigte Nerven und konnte vier Matchbälle beim Stand von 6:2 nicht nutzen. Erst mit dem sechsten Versuch sollte es dann klappen und so stand nach 1:33 Stunde Spielzeit der Einzug in die zweite Runde für Stefanos Tsitsipas fest. Dort wartet der an Position vier gesetzte Learner Tien. Der US-Boy durfte sich in der ersten Runde über ein Freilos freuen und greift so erst gegen den Griechen in das Turniergeschehen ein.

Hier das komplette Einzel-Draw in Genf