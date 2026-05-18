ATP Hamburg: Match gedreht! Alex de Minaur startet erfolgreich, nun wartet Davidovich Fokina

Alex de Minaur ist mit einem Sieg beim ATP-500er-Turnier in Hamburg gestartet. Der Australier gewann gegen Francisco Cerundolo nach Satzrückstand mit 3:6, 6:4 und 6:3. Auch Alejandro Davidovich Fokina und zwei Argentinier waren am Montag bereits erfolgreich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 16:19 Uhr

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© Getty Images Alex de Minaur schlägt in dieser Woche in Hamburg auf.

Erst am Ende der Woche entschied sich Alex de Minaur kurzentschlossen für eine Teilnahme beim ATP-500er-Turnier in Hamburg. Der Australier hat am typischen Hamburger Wetter in den letzten Tagen sicherlich nicht viel Freude gehabt. Umso versöhnlicher war am Montag für den Weltranglistenneunten der Auftaktsieg gegen Francisco Cerundolo.

Dafür musste der favorosierte de Minaur aber viel Kraft und auch Zeit aufwenden. Denn Cerundolo bestimmte die Partie zunächst und sicherte sich verdient den ersten Satz. Doch de Minaur schien sich an die Bedingungen mit mehr Spielzeit besser zu gewöhnen und übernahm die Spielkontrolle. Logisch war dann der Satzausgleich für Top-Ten-Spieler, der auch im dritten Satz am Ende die Oberhand behalten sollte.

Auch Davidovich Fokina und Ugo Carabelli siegen

Nach über 2:09 Stunden endete die Partie mit einem erleichtertem Alex de Minaur, der in der zweiten Runde auf Alejandro Davidovich Fokina trifft, der sich ebenfalls am Montagmittag gegen Corentin Moutet in zwei Sätzen durchsetzen konnte. Beim 6:4 und 6:4 reichtem dem Spanier zwei Breaks in der gesamten Partie. Moutet konnte seinem Kontrahenten an diesem Tag keinen Aufschlagverlust bescheren.

Auch Camilo Ugo Carabelli zog am Montag bereits in die zweite Runde ein. Gegen den Polen Kamil Majchrzak drehte der Argentinier die Partie nach einem klaren 1:6 zu seinen Gunsten und siegte nach exakt zwei Stunden mit 1:6, 6:2 und 6:3. Carabelli trifft in der zweiten Runde auf Frances Tiafoe, der bereits am Sonntag gegen den deutschen Jungprofi Diego Dedura siegreich vom Court ging.

Mit Tomas Martin Etcheverry siegte noch ein weiterer Argentinier. Gegen Terence Atmane gewann die Nummer 25 der Weltrangliste in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:6(4). Etcheverry trifft ebenfalls auf einen Gewinner vom Sonntag. Tiafoes Landsmann Tommy Paul siegte bereits am Vortag in zwei Sätzen gegen Ethan Quinn.

Hier das Main-Draw in Hamburg