ATP Hamburg: Diego Dedura unterliegt Frances Tiafoe

Beim ATP-500er-Turnier in Hamburg hat Diego Dedura den Einzug in die zweite Runde verpasst. Gegen Frances Tiafoe unterlag der Wildcard-Teilnehmer mit 4:6 und 4:6

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 16:44 Uhr

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© Getty Images Diego Dedura durfte mit einer Wildcard in Hamburg an den Start gehen.

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Für Diego Dedura hielt die Auslosung am Samstag mit Frances Tiafoe eine anspruchsvolle Aufgabe bereit. Der US-Amerikaner ist mit Rang 22 genau 261 Plätze besser im ATP-Ranking gelistet als der 18-Jährige Dedura. Die Favoritenrolle lag also klar beim US-Boy.

Doch davon war zunächst nicht viel zu spüren. Dedura hielt lange auf Augenhöhe mit und brachte seine Aufschlagspiele problemlos durch. Dieser Verlauf änderte sich nach dem 4:4. Dedura geriet erstmals unter Druck und konnte den zweiten Breakball nicht abwehren. Frances Tiafoe servierte allerdings nicht locker aus, sondern geriet anschließend bei eigenem Serve 0:40 in Rückstand. Doch der US-Amerikaner schaffte das Comeback und schnappte sich den ersten Satz.

Dedura hat Chancen, nutzt aber keine

Dedura zeigte sich beeindruckt und gab auch das erste Spiel des zweiten Satzes ab. Beim Stand von 3:1 verpasste Tiafoe mit drei ungenutzten Breakchancen die Vorentscheidung. Stattdessen musste der 28-Jährige im anschließenden Aufschlagspiel selbst insgesamt fünf Breakbälle abwehren. Am Ende setzte sich Tiafoe nach 1:35 Stunde verdient durch. Doch Diego Dedura konnte mit dem Auftritt durchaus ein Ausrufezeichen setzen.

In der zweiten Runde wartet nun der Sieger des Duells zwischem dem Polen Kamil Majchrzak und Camilo Ugo Carabelli aus Argentinien. Der an Posotion acht gesetzte Tieafoe schlägt zum zweiten mal in Hamburg auf. Im letzten Jahr erreichte das ehemalige Mitglied der Top Ten ebenfalls die zweite Runde.

Hier das Main-Draw in Hamburg