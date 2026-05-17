ATP Hamburg: Schönhaus erreicht Hauptfeld nach Dreisatzkrimi, Squire scheitert

Max Schönhaus hat beim ATP 500-Turnier in Hamburg den Sprung in das Hauptfeld geschafft. Der DTB-Profi siegte im Quali-Finale gegen Marcos Giron mit 6:7(5), 6:4 und 7:6(5). Henri Squire scheiterte hingegen in einem ebenfalls knappen Dreisatzmatch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 15:43 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Max Schönhaus kann sich in Hamburg mit der Elite des Tennissports messen.

Nachdem sich am Samstag Max Schönhaus und Henri Quire mit Siegen in Hamburg eine Chance um die Teilnahme im Hauptfeld des ATP-500er-Turniers erspielten, konnte zumindest Max Schönhaus die Chance nutzen. Beide deutschen Spieler lieferten in ihren Matches jeweils einen packenden Fight.

Max Schönhaus, aktuell als Nummer 472 der Welt gelistet, hatte es am Sonntag mit Marcos Giron zu tun. Der US-Amerikaner belegt in der Weltrangliste Platz 77 und ging an Nummer zwei der Setzung in die Qualifikation. Die deutsche Hoffnung lieferte dem hochfavorisierten Giron einen spannenden Fight, verlor den ersten Satz erst im Tiebreak.

Den zweiten Satz sicherte sich dann Max Schönhaus, der nach dem bitteren Ende des ersten Durchgangs nicht aufsteckte und weiterhin um jeden Ball kämpfte. Im dritten Durchgang kam es dann zum großen Showdown im Tiebreak. Der junge Deutsche stellte erneut unter Beweis, wie stark die Nerven sind. Mit 7:5 bezwang Schönhaus den Favoriten Giron im Tiebreak und darf sich über den Hauptfeldeinzug freuen.

Squire scheitert nach über drei Stunden

Eine harte Nuss hatte auch Henri Squire in seinem Qualifikationsfinale zu knacken. Nach seinem Sieg gegen Cristian Garin stand der Düsseldorfer am Sonntag mit Rinky Hijikata (ATP 96) einem Top-100-Spieler gegenüber. Auch hier entwickelte sich schnell ein enges Match, dessen Ausgang ebenfalls durch einen Tiebreak entschieden wurde. Squire sicherte sich bereits den ersten Satz nach Tiebreak und kassierte den Satzausgleich nach Break zum 5:6. Der Tiebreak des dritten Satzes ging dann nach 3:22 Gesamtspielzeit an Hijikata, der damit seiner Favortitenrolle beim 6:7(4), 7:5 und 7:6(%) doch noch gerecht werden konnte.

Nach der Absage von Alexander Zverev schafften Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann den direkten Sprung in das Hauptfeld in der Hansestadt. Zudem sind mit einer Wildcard noch Jan-Lennard Struff, Justin Engel und Diego Dedura im Draw vertreten. Letztgenannter spielt seine Erstrundenpartie gegen Frances Tiafoe bereits am heutigen Sonntag. Max Schönhaus gehört nun auch zu diesem Kreis.

Hier das Qualfikations-Draw in Hamburg

Hier das Main-Draw in Hamburg