ATP Masters Rom live: Jannik Sinner vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Casper Ruud und Jannik Sinner treffen heute im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom aufeinander. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream in Duetschland bei WOW und in Österreich bei Sky X und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 18:41 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud und Jannik Sinner treffen heute zum fünften Mal aufeinander

Es wird die fünfte Begegnung zwischen Sinner und Ruud werden, bislang konnte der Norweger keinen einzigen Satz gewinnen. Im vergangenen Jahr in Rom ließ ihm Sinner sgar nur einen einzigen Spielgewinn.

Allerdings hatte Jannik Sinner sowohl gegen Andrey Rublev wie auch gegen Daniil Medvedev Probleme mit seinem rechten Oberschenkel. Casper Ruud dagegen nutzte die Gunst der Stunde in der unteren Tableau-Hälfte, in der auch Alexander Zverev und Novak Djokovic platziert waren.

Sinner vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Casper Ruud gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream in Duetschland bei WOW und in Österreich bei Sky X.

Hier das Einzel-Tabelau in Rom