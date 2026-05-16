ATP Masters Rom: Der Traum vom Doppelsieg lebt - in mehrerlei Hinsicht

Die italienischen Tennisfans könnten morgen nicht nur das Championat von Jannik Sinner, sondern auch eines im Doppel feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 19:18 Uhr

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© Getty Images Dürfen sich Andrea Vavassori und Simone Bolelli auch in Rom über einen Titel freuen

50 Jahre nach Adriano Panama kann Jannik Sinner morgen also endlich wieder den Einzel-Titel in Rom nach Italien holen. Die Aussichten stehen gut: Gegen seinen Finalgegner Casper Ruud hat Sinner alle acht bislang gespielten Sätze gewonnen.

Aber auch im Doppel lebt die Chance. Und natürlich sind dafür Simone Bolelli und Andrea Vavassori verantwortlich. Die beiden durften am Samstag auf dem Campo Centrale ran, gewannen gegen Christian Harrison und Neal Skupski im Champions-Tiebreak. Der Lohn dafür? Ein Finale gegen das herrliche Cup Marcel Granollers und Horacio Zeballos.

Das kann ein herrlich offenes Match werden: Bolelli/Vavassori haben in diesem Jahr schon zwei Titel geholt, zunächst in Rotterdam. Und dann vor allem in Miami. Für Granollers und Zeballos läuft es noch nicht ganz so rund: In Dallas konnten die beiden das Endspiel erreichen, bei den Australian Open, in Indian Wells und Miami immerhin das Halbfinale.

So gesehen: Auch im Doppel scheint der Lokalfavorit die Nase vorne zu haben.

Hier das Doppel-Tableau in Rom



