ATP Hamburg: Schönhaus und Squire in Quali weiter

Henri Squire und Max Schönhaus sind beim ATP 500-Turnier in Hamburg mit Siegen in die Qualifikation gestartet. Für die restlichen drei Deutschen, die am Samstag im Einsatz waren, gab es Niederlagen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 17:21 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Max Schönhaus überstand die erste Qualifikations-Runde in Hamburg.

Squire sorgte mit einem 1:6, 6:4 und 6:3-Erfolg über den ehemaligen Weltranglisten-17. Christian Garin für ein Ausrufezeichen. Der 25-Jährige Deutsche, der derzeit auf Platz 258 im Ranking steht, trifft nun in der zweiten Qualirunde auf den Australier Rinky Hijikata.

Ebenfalls einen schönen Erfolg konnte der 18-Jährige Max Schönhaus verbuchen, der Luca van Assche, immerhin Nummer fünf des Qualifikations-Draws, klar mit 6:3 und 6:3 bezwang. Nächster Gegner von Schönhaus ist Marcos Giron, Nummer zwei der Qualifikation.

Weniger erfreulich verlief der Samstag für Niels McDonald und Marko Topo. McDonald hatte gegen den in der Qualifikation topgesetzten Peruaner Ignacio Buse genauso wenig Chancen wie Topo gegen Hugo Gaston.

Ebenfalls eine Niederlage hinnehmen musste der 19-jährige Mika Petkovic, der Arthur Gea mit 6:7 (5) und 3:6 unterlag.

Hier das Qualfikations-Draw in Hamburg

Hier das Main-Draw in Hamburg