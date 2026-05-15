ATP Masters Rom live: Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Jannik Sinner treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom aufeinander. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland un bei Sky X in Österreich, und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 10:51 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Daniil Medvedev treffen heute in Rom aufeinander

Es wird das 17. Match zwischen Sinner und Medevdev werden, der Italiener hat die Nase mit 9:7-Siegen eigentlich nur knapp vorne. Allerdings konnte Sinner neun der letzten zehn Matches gegen Medvedev gewinnen.

Im Viertelfinale hatte Daniil Medvedev mit Martin Landaluce deutlich mehr Probleme als Sinner mit Andrey Rublev. Allerdings schien der Weltranglisten-Erste leichte körperliche Probleme zu haben.

Sinner vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW in Deutschland un bei Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom