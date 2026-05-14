ATP Rom: Medvedev biegt Landaluce - im Halbfinale gegen Sinner

Daniil Medvedev ist mit einem 1:6, 6:4 und 7:5 gegen Martin Landaluce ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Dort trifft er auf Jannik Sinner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 21:58 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev trifft nun auf Jannik Sinner

Wer am heutigen Donnerstagabend, sagen wir mal, 17 Minuten zu spät auf die Tribünen des Campo Centrale gekommen war, der hatte im Grunde den ersten Satz schon versäumt. Denn es stand 5:0. Allerdings nicht für den Favoriten Daniil Medvedev, sondern für Martin Landaluce, der seinen Gegner kalt erwischte. Der Spanier traf die Bälle fast nach Belieben, Medvedev nahm es mit Humor. Was ja bei ihm nicht immer der Fall ist.

Dass es in dieser Art nicht weitergehen würde, war aber auch klar. Landaluce spielte zwar weiterhin gut, aber Medvedev hob sein Level doch gehörig an. Und der Rom-Champion von 2023 bekam dabei auch die Unterstützung durch das Publikum - schließlich wollten die Fans für ihr Geld ja auch ein gerüttelt Maß an Tennis sehen. Mit dem Break zum 3:1 meldet sich Daniil Medvedev dann offiziell im Match an. Dass er umgehend das Rebreak hinnehmen musste, passte natürlich nicht ins Skript des Russen. Zu diesem Zeitpunkt öffneten sich auf den Tribünen immer mehr Schirme - auch der Donnerstag blieb vom Regen also nicht verschont.

Medvedev vergibt seine ersten drei Matchbälle

Beim Stand von 3:2 für Medvedev gab es eine Unterbrechung. Wenn auch nur eine kurze. Medvedev kam besser aus der Pause, holte das Break zum 5:3, konnte aber nicht ausservieren. Was letztlich keinen Unterschied machte: Mit dem dritten Aufschlagverlust gab Landaluce den zweiten Durchgang mit 4:6 ab.

In der Entscheidung gelang Landaluce gleich ein Break.Im sechsten Spiel schaffte Medvedev den Ausgleich - und zwar mit einem sagenhaften Rückhand-Longline-Return. Beim Stand von 4:3 hatte Medvedev zwei weitere Breakmöglichkeiten, aber Landaluce behielt die Nerven. Nach 2:10 Stunden Spielzeit hatte Daniil Medvedev seinen ersten Matchball, Lamdaluce wehrte mit einem starken Aufschlag ab. Den zweiten mit einem mutigen Angriff wenige Augenblicke später. Wie auch den dritten.

Sinner gegen Rublev mit körperlichen Problemen

Tatsächlich hatte Landaluce beim Stand von 5:5 noch einmal seinerseits eine Breakchance. Aber Medvedev wehrte ab und schaffte im Anschluss das entscheidende Break zum 7:5.

Im Halbfinale geht es morgen gegen Jannik Sinner. Das wäre normalerweise keine gute Perspektive. Der ganz große Turnierfavorit hat bei seinem 6:1 und 6.4 allerdings ein paar kleinere Probleme körperlicher Natur erkennen lassen. Es könnte also doch spannend werden. Auch wenn Daniil Medvedev gegen Sinner von den letzten zehn Partien nur eine einzige gewinnen konnte: 2024 in Wimbledon.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



