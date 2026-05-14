ATP Masters Rom: Jannik Sinner lässt entscheidende Frage offen

Jannik Sinner hat am Donnerstagnachmittag einen souveränen Zweisatzerfolg gegen Andrey Rublev feiern können und damit das Halbfinale beim ATP-1000-Masters in Rom erreicht. Doch eine Frage wollte Sinner nach dem Match nicht beantworten und lässt Raum für Spekulationen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 17:20 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner hinterließ am Donnerstag nach seinem Match ein Fragezeichen bei den Fans.

Sportlich ließ Jannik Sinner in seinem Viertelfinal-Duell mit Andrey Rublev lange Zeit nichts anbrennen. Der Weltranglistenerste dominierte so, wie man es von Sinner aus den letzten Wochen kennt. Das Spieltempo wurde stets vom Südtiroler bestimmt und Gegner Rublev konnte teilweise beim 32. Masters-Erfolg in Folge nur zuschauen, den Sinner feierte und damit nun alleiniger Rekordhalter vor Novak Djokovic ist. Dem Serben gelangen mal 31 Match-Siege auf Masters-Ebene am Stück.

Das Dominanz änderte sich gegen Ende des Matches, als Sinner sich bei eigenem Serve an den Oberschenkel fasste. Der Italiener wirkte angeschlagen, doch nach dem Match wurden die Fans im Campo Centrale nicht schlauer. Im On-Court-Interview wich Sinner auf Nachfrage zu der Situation aus und wollte zu seiner Beeinträchtigung keine Aussage machen.

Sinner weicht aus und öffnet Raum für Spekulation

Das eröffnet das Feld für Spekulationen. Wollte Sinner nichts sagen, weil es gar nichts zu sagen gibt? Oder war der Branchenprimus so vorsichtig im Interview, weil eventuell eine größere Verletzung bevorstehen könnte? Fakt ist, dass Sinner auf dem Court durchaus eingeschränkter agierte und nicht mehr jeden Extrameter machte. War auch nicht notwendig, denn der 24-Jährige durfte sich mit Break vor sicher sein das Match zu ziehen.

Die Wahrheit wird also erst mit dem nächsten Match an das Tageslicht kommen. Fest steht, dass die Regenerationszeit kurz ist. Denn bereits am Freitag steht das Halbfinalduell gegen Daniil Medvedev oder Martin Landaluce an. Eine möglicherweise schwerwiegendere Verletzung wäre in nur einer Nacht nicht auszukurieren.

Die italienischen Fans werden die Daumen drücken, dass Jannik Sinner am Ende wirklich nur verhalten reagierte, weil das Thema eigentlich keines ist. Am Freitag werden sie ihren Superstar dann wieder tatkräftig unterstützen. Auch wenn das bei der Souveränität Sinners bisher nicht notwendig gewesen ist.

Hier das Einzel-Tableau in Rom