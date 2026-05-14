ATP Masters Rom: Am Ende weniger souverän - Jannik Sinner bezwingt Andrey Rublev

Beim ATP-1000-Masters in Rom hat Jannik Sinner das Halbfinale erreicht. Der Weltranglistenerste siegte gegen Andrey Rublev mit 6:2 und 6:4 und gewinnt damit sein 32. Match in Folge auf Masters-Ebene.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 14:51 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner ist der Topfavorit beim ATP Masters in Rom.

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Perfekter Start für Jannik Sinner in das Viertelfinalmatch gegen Andrey Rublev. Der Weltranglistenerste stieg direkt mit einem Break in die Partie ein und zeigte im Anschluss, warum ein Vorbeikommen am Südtiroler aktuell so gut wie unmöglich scheint. Rublev bemühte sich zwar, kassierte mit dem Aufschlagverlust zum 2:5 jedoch die nächste Ansage von Sinner, der sich das Break zu null sicherte. Somit stand nach 38 Minuten die verdiente Führung für Sinner fest.

Auch im zweiten Satz sorgte das frühe Break für Sinner direkt für klare Verhältnisse. Rublev kassierte einen weiteren Aufschlagverlust, durfte sich dann jedoch nochmal Hoffnung auf ein Comeback machen. Beim Stand von 4:1 fasste sich Sinner kurz an den Oberschenkel. Rublev nutzte diese Phase zu seinem ersten Break des Tages.

Sinner wackelt kurz, aber fällt nicht

Die Überlegenheit von Sinner war ab diesem Zeitpunkt auch verflogen. Der Südtiroler brachte beispielsweise nur noch ein Viertel seiner ersten Aufschläge ins Feld und hatte mit der körperlichen Beeinträchtigung zu kämpfen. Dennoch brachte Sinner das Match ins Ziel, siegte nach 1:31 Stunde auf dem Campo Centrale hochverdient und gewinnt damit sein 32. Match in Folge bei einem Masters-Turnier. Damit überholt Sinner auf dieser Ebene Novak Djokovic, der einst 31 Matches in Folge gewinnen konnte.

Im Halbfinale trifft Jannik Sinner auf den Sieger der heutigen Abendpartie. Daniil Medvedev und der spanische Shootingstar Martin Landaluce duellieren sich um das letzte Halbfinalticket in der italienischen Hauptstadt. Im Jahr 2024 gewann Medvedev seinen bis heute einzigen Sandplatztitel in der ewigen Stadt. Für Landaluce wäre ein Weiterkommen mit der ersten Halbfinalteilnahme bei einem Masters verbunden. Die zweite Halbfinalpartie bestreiten am Freitag Casper Ruud und Sinners Landsmann Luciano Darderi.

Hier das Einzel-Tableau in Rom