Challenger Zagreb: Lukas Neumayer bezwingt Diego Dedura, Stricker scheitert

Lukas Neumayer hat beim ATP-Challenger in Zagreb das Viertelfinale erreicht. Der Österreicher siegte gegen die deutsche Hoffnung Diego Dedura 6:4 und 6:4. Dominic Stricker scheiterte hingegen deutlich am Briten Arthur Fery.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 14:20 Uhr

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© Getty Images Lukas Neumayer hat beim Challenger in Zagreb das Viertelfinale erreicht.

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Lukas Neumayer setzte sich früh im Match durch einen Aufschlagverlust von Diego Dedura ab. Das Break zum 4:4 konnte der junge Deutsche dann nicht nutzen, stattdessen sorgte Neumayer mit dem nächsten Break direkt wieder für klare Verhältnisse. Der 23-Jährige, aktuell die Nummer 191 in der ATP-Weltrangliste, servierte zu verdienten Satzführung aus.

Diego Dedura, 92 Plätze hinter Neumayer geführt, zeigte sich vom Satzrückstand beeindruckt und ging mit dem direkten Aufschlagverlust in den zweiten Durchgang. Nach einem weiteren Break Neumayers zum 5:2 war das Tor zum Viertelfinale für den ÖTV-Profi dann weit geöffnet. Doch die erste Chance das Match zu beenden nutzte Diego Dedura nochmal für ein Break und die damit verbundene Hoffnung auf ein Coemback. Doch Neumayer behielt nun die Nerven und siegte nach 1:30 Stunde.

Neumayer mit Doppelschicht, Stricker scheidet aus

Für den Sieger ist der Tag jedoch noch nicht beendet. Am späten Nachmittag geht es für Lukas Neumayer mit dem Viertelfinale gegen Ungar Zsombor Piros weiter, das auch ursprünglich für den heutigen Donnerstag auf dem Programm steht. Durch Regenfälle verschob sich das Achtelfinale jedoch immer weiter nach hinten und wurde nun komplett am heutigen Tag gespielt.

Beendet ist das Turnier für Dominic Stricker. Der Schweizer spielte sich im März nach langer Verletzungspause mit zwei Titeln auf der ITF World Tour nach oben im ATP-Ranking. Auf der Challenger Tour fehlt allerdings noch der Durchbruch, der nach dem klaren 1:6 und 4:6 gegen Arthur Fery weiterhin ausbleibt. Der Brite ging verdint als Sieger vom Court in der kroatischen Hauptstadt. Dominic Stricker belegt aktuell Platz 311 in der Weltrangliste.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Zagreb