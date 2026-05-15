Arriens wird Trainer von Toptalent Engel

Justin Engel hat Carsten Arriens in sein Trainerteam geholt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 11:37 Uhr

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© Getty Images Justin Engel hat einen neuen Coach

Tennistalent Justin Engel hat einen neuen Trainer. Der 18 Jahre alte Nürnberger wird nach SID-Informationen neben Dieter Kindlmann künftig auch von Carsten Arriens trainiert. Der 57-jährige frühere Davis-Cup-Kapitän wird Engel erstmals offiziell beim Rasenturnier in Halle/Westfalen betreuen.

Auch bei Engels nächstem Turnier am Hamburger Rothenbaum ab Sonntag werden sich beide über den Weg laufen. Arriens hilft derzeit seinem früheren Schützling Jan-Lennard Struff aus. Engel ist derzeit 185. der Weltrangliste und hofft in der Hansestadt auf ein Erfolgserlebnis. Im vergangenen Jahr hatte er mit einem Zweisatz-Sieg gegen Struff am Rothenbaum für eine große Überraschung gesorgt.