ATP Rom: Ist Medvedev genau der „falsche“ Gegner für Sinner?

Jannik Sinner geht zwar als Favorit in sein Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Aber Gegner Daniil Medvedev wird er dennoch nicht unterschätzen. Aus guten Gründen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 10:50 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev und Jannik Sinner zuletzt in Indian Wells

Keine Aufregung, bitte: Auch dem Autor ist nicht entgangen, dass Daniil Medvedev gegen Jannik Sinner nur eines der letzten zehn Matches gewinnen konnte. Und das auf Rasen in Wimbledon 2024. Mit einer taktischen Meisterleistung, wer sich erinnern kann. Das ist zwar erst zwei Jahre her, aber Sinner ist danach immer stärker geworden, augenblicklich wandelt er am Rande der Unbesiegbarkeit.

Allerdings hat der Branchenprimus in der Endphase seiner Viertelfinal-Partie gegen Andrey Rublev doch körperliche Probleme gezeigt. Zu Sinners Glück ist Rublev aber ein Kandidat, der dann gerne auch mal mit einem oder mehreren Fehlern aushilft. Diesen Gefallen wird ihm Daniil Medvedev nicht machen.

Sinner erstmals am Abend im Einsatz

Gegen Martin Lanadluce legte der Russe einen kapitalen Fehlstart hin, das sollte sich Medvedev gegen Sinner nicht erlauben. Ab Beginn des zweiten Satzes zeigte „Meddy“ aber Kämpferqualitäten, vor allem auch bei der Orgie an Stopps, die der junge Spanier seinem routinierten Gegner anbot. Stark auch, dass Medvedev am Ende nicht die Nerven verlor, als er keinen seiner ersten drei Matchbälle nutzen konnte.

Für Jannik Sinner wird es heute eine weitere Herausforderung geben, der er sich bislang noch nicht stellen musste: ein Match am Abend. Bislang wurde der Turnierfavorit immer nachmittags angesetzt. Man darf davon ausgehen, dass das vom team Sinner auch so gewünscht war. Daniil Medvedev hat mit den abendlichen Bedingungen im Foro Italico dagegen schon Bekanntschaft gemacht.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



