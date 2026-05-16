ATP Hamburg: Hochkarätige Erstrunden-Gegner für Deutsche

Die Zuseher des ATP 500-Turniers in Hamburg dürfen sich nächste Woche gleich in der ersten Runde über zahlreiche Leckerbissen freuen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 15:29 Uhr

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© Getty Images Diego Dedura trifft in Hamburg auf Frances Tiafoe.

Wie die Auslosung am Samstag ergab, trifft etwa Yannik Hanfmann in Runde eins auf Jungstar Joao Fonseca.

Der mit einer Wildcard versehene Diego Dedura bekommt es mit der Nummer 8 des Turniers, Frances Tiafoe, zu tun. Ebenfalls dank einer Wild Card ist Jan-Lennard Struff am Start. Der 36-Jährige hat in der ersten Runde mit Jakub Mensik ebenfalls einen schwierigen Gegner zugelost bekommen.

NextGen-Star Justin Engel erwischte ein, zumindest auf dem Papier, machbareres Los. Der 18-Jährige bekommt es mit dem, derzeit nicht gerade in Hochform agierenden Ugo Humbert zu tun. Daniel Altmaier wird indes auf einen Qualifikanten treffen.

Und der Rest des Feldes? Der topgesetzte Felix Auger-Aliassime trifft auf den Tschechen Vit Kopriva, der an Position zwei gesetzte Ben Shelton wird einen Qualifikanten als Gegner haben.

Ein weiteres, äußerst namhaftes Top-Duell zum Auftakt lautet Alex de Minaur (Nr. 3 des Turniers) gegen Francisco Cerundolo.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg