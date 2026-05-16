Comeback in Genf: Fritz steigt doch noch auf Sand ein

Taylor Fritz wird - rechtzeitig vor den French Open - auf die Tour zurückkehren und nächste Woche beim ATP 250-Turnier in Genf an den Start gehen. Der US-Amerikaner hat seit den Miami Open im März kein Turnier mehr bestritten.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 10:51 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz wird sein erstes Sandplatz-Match seit knapp einem Jahr bestreiten.

Zuvor war gemutmaßt worden, dass Fritz die heurige Sandplatzsaison ganz bleiben lassen und erst wieder auf Rasen ins Geschehen eingreifen würde. Der US-Amerikaner laboriert an einer hartnäckigen Knieentzündung, die ihn in jüngerer Vergangenheit immer wieder zurückgeworfen hatte. Diese scheint nun offenbar ausgeheilt zu sein.

Wie die Schweizer Turnier-Veranstalter diese Woche via Social Media bekannt gaben, wird der Weltranglisten-Siebte in Genf sein Comeback geben. Fritz bestätigte die Meldung ebenfalls via Social Media. “Ich freue mich riesig, für die Gonet Geneva Open nach Genf zurückzukehren “, so der 28-Jährige. (...) ”Ich war eine Weile weg, und deshalb bin ich total aufgeregt, wieder da zu sein, und hoffe, euch alle dort zu sehen.“

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Erstes Match seit Miami

Seit seiner Niederlage gegen Jiri Lehecka im Achtelfinale von Miami im März hat Fritz kein Match mehr bestritten. In Genf wird der US-Amerikaner das erste Sandplatz-Match seit den French Open im vergangenen Jahr absolvieren, wo er überraschend in der ersten Runde Daniel Altmaier unterlag.

Der erste Gegner des Weltranglisten-Siebten wird in Genf im Duell zwischen Alexei Popyrin und einem Qualifikanten ermittelt. Fritz erhält in der ersten Runde ein Freilos. Ebenfalls für Genf gemeldet sind u.a. Alexander Bublik, Stefanos Tsitsipas, Learner Tien und Casper Ruud. Hinter dem Antreten des Norwegers, der am Sonntag noch das Finale in Rom bestreiten wird, ist jedoch wohl ein kleines Fragezeichen zu setzen.

Hier das Einzel-Draw in Genf