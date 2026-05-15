ATP Masters Rom: Finale! Casper Ruud beendet Luciano Darderis Lauf

Der erste Finalist in Rom heißt Casper Ruud. Der Norweger fertigte Lokalmatador Luciano Darderi am Freitag mit 6:1 und 6:1 ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 18:51 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud ließ Luciano Darderi keine Chance

Casper Ruud hat am Freitag ohne Probleme das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom erreicht. Der zweifache French-Open-Finalist besiegte den italienischen Lokalmatador Luciano Darderi in der Vorschlussrunde mit 6:1 und 6:1.

Ruud ließ sich dabei auch nicht von einer rund zweistündigen Regenunterbrechung Mitte des ersten Satzes beirren. Der Norweger zeigte auf dem Campo Centrale eine hochkonzentrierte Leistung und verwandelte nach nur 65 Minuten Spielzeit seinen dritten Matchball. Für den körperlich sichtlich angeschlagenen Darderi, der auf dem Weg ins Semifinale unter anderem Alexander Zverev niedergerungen hatte, endete sein Heimturnier demnach enttäuschend.

In seinem ersten Rom-Finale bekommt es Ruud mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner oder Daniil Medvedev zu tun. Das Duell der beiden Grand-Slam-Champions findet am Freitag ab 19 Uhr (im tennisnet-Ticker) statt.

Hier das Einzel-Tableau in Rom