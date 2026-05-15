Rafael Nadal lobt Carlos Alcaraz: "Er hat die richtigen Entscheidungen getroffen"

Wegen einer Handgelenksverletzung ist Carlos Alcaraz aktuell zum Zuschauen verdammt. Unterstützung erhielt der Spanier zuletzt von Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 16:38 Uhr

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© Getty Images Bei Olympia 2024 traten Rafael Nadal und Carlos Alcaraz im Doppel an

Mit Verletzungen kennt sich Rafael Nadal ziemlich gut aus. Kein Wunder also, dass der 39-Jährige nun auch zur Zwangspause seines legitimen Nachfolgers Carlos Alcaraz befragt wurde. “Das ist etwas, das ich gut kenne, weil ich mir mein Handgelenk zweimal verletzt habe - ähnlich wie er jetzt”, sagte Nadal im Gespräch mit “RNE” über seinen Landsmann.

Alcaraz hatte sich in Barcelona am Handgelenk verletzt und anschließend seinen Start bei den French Open in Paris (24. Mai bis 7. Juni) abgesagt. “Dass ihm das ausgerechnet zu dieser Jahreszeit passiert ist, ist hart. Aber er ist noch sehr jung", meinte Nadal, der den Weltranglistenzweiten für dessen Umgang mit der Verletzung lobte.

Alcaraz peilt Comeback auf Rasen an

“Zum Glück ist es keine chronische Verletzung. Er hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Er ist sehr jung, hat seine gesamte Karriere noch vor sich und bekommt die notwendige Behandlung”, hielt Nadal fest. Wie der 22-fache Grand-Slam-Sieger verriet, habe es zwischen ihm und Alcaraz auch ein Gespräch über die Situation gegeben.

"Ich habe mit ihm gesprochen, als es passiert ist. Aber worüber wir gesprochen haben, bleibt zwischen uns", sagte Nadal. Laut spanischen Medienberichten möchte Alcaraz, der zu Jahresbeginn zum ersten Mal die Australian Open gewonnen hatte, während der Rasensaison auf die Tour zurückkehren.