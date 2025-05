Roland-Garros: Altmaier liefert Sensation gegen Fritz

Daniel Altmaier hat in der ersten Runde von Roland-Garros 2025 gegen Taylor Fritz sensationell mit 7:5, 3:6, 6:3 und 6:1 besiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 16:50 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier am Montag in Roland-Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Und dann auch noch ein Fußfehler - mag sich Taylor Fritz beim Stand von 1:1 gegen Daniel Altmaier im vierten Satz des Erstrunden-Matches in Roland-Garros 2025 auf dem Court Simonne-Mathieu gedacht haben. Da stand der an Position vier gesetzte US-Amerikaner schon mit dem Rücken zur Wand. Und wenige Augenblicke noch mehr: Denn da ging der stark spielende Deutsche mit 2:1 in Führung.

Damit wusste Altmaier umzugehen. Und dabei könnte ihm auch geholfen haben, dass er an in Paris vor zwei Jahren in einem Instant Classic Jannik Sinner geschlagen hat. Und also blieb Altmaier dran, holte sich gleich noch einmal den Aufschlag von Fritz, diesmal zum 4:1. Das war dann zu viel für den Favoriten.

Die kommende Aufgabe sieht keineswegs unlösbar aus: Da geht es nämlich gegen Vit Kopriva, der den brasilianischen Veteran Thiago Monteiro schon gestern in fünf Sätzen bezwingen konnte.

Keine Blöße gaben sich zum Auftakt Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud. Der Norweger gewann gegen Albert Ramos-Vinolas ebenso glatt in drei Sätzen wie Tsitsipas gegen den starken Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros