Roland Garros 2025 live: Daniel Altmaier vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Taylor Fritz treffen in der ersten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 16:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Daniel Altmaier fordert Taylor Fritz

Auf Daniel Altmaier wartet in der ersten Runde der French Open 2025 eine Mammutaufgabe: Der Deutsche bekommt es bei seinem Lieblingsturnier mit dem Weltranglistenvierten Taylor Fritz zu tun.

Die beiden hätten 2023 in Paris-Bercy aufeinandertreffen sollen, damals konnte Fritz allerdings nicht antreten. Demnach werden sich der US-Amerikaner und Altmaier am Montag zum ersten Mal gegenüberstehen.

Altmaier vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Taylor Fritz gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros