Nach historischem Rom-Erfolg: Carlos Alcaraz gratuliert Jannik Sinner

Nachdem Jannik Sinner in Rom seinen letzten fehlenden Masters-Titel gewann und die Sammlung der Masters-Trophäen damit komplettiert, ließen die Glückwünsche von Carlos Alcaraz nicht lange auf sich warten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 16:07 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz gratulierte via Social Media seinem Kontrahenten Jannik Sinner zum Erfolg in Rom.

Jannik Sinner schrieb am Sonntag mal wieder Tennisgeschichte. Der Weltranglistenerste siegte im Endspiel gegen Casper Ruud erstmals im Endspiel von Rom und komplettierte und hat damit im Alter von 24 Jahren bereits alle neun ATP-Masters-Turniere mindestens einmal gewonnen. Das kann sonst nur Novak Djokovic bisher vorweisen.

Casper Ruud hatte durch seine Präsenz als Finalgegner ja bekanntlich die Ehre der Erst-Gratulant zu sein. Die Liste an Gratulationen und Lobeshymnen wurde am Sonntagabend selbstverständlich länger und länger. Auch auch Sinners größter Rivale Carlos Alcaraz schloss sich am späten Sonntagabend an.

Carlos Alcaraz: “Du hast es verdient”

“Glückwunsch zur Komplettierung des Golden Masters! Du hast es verdienst!” schrieb der aktuell verletzte Weltranglistenzweite in einer Story auf der Social-Media-Plattform Instagram. Carlos Alcaraz ist nach den dominanten Wochen von Jannik Sinner die große Hoffnung vieler Fans, die erwähnte Dominanz des Südtirolers zu durchbrechen.

Doch das wird noch einige Zeit dauern. Denn Carlos Alcaraz sagte seine Teilnahme bei den French Open auf Grund einer Handgelenksverletzung frühzeitig ab, nachdem der Spanier beim Heimturnier in Barcelona im April rauszog. Aktuell ist noch nicht bestätigt, ob Alcaraz nach den French Open zu der dann darauffolgenden Rasensaison zurückkehrt.

Auch wenn Jannik Sinner und Carlos Alcaraz stets fair und auf Augenhöhe miteinander umgehen, wird Alcaraz auf ein baldiges Comeback brennen. Um dann die anhaltende Überlegenheit von Jannik Sinner zu durchbrechen. Im letzten Jahr gewann Sinner das Wimbledon-Endspiel gegen seinen Dauerrivalen in vier Sätzen.