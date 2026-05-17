ATP-Challenger Valencia: Kecmanovic triumphiert im Einzel, Frantzen/Haase im Doppel

Die Copa Faulconbridge 2026 ging am Sonntag im Club de Tenis Valencia mit einem gelungenen Finaltag zu Ende. Bei strahlendem Sonnenschein und vor vollbesetzten Rängen sicherte sich Miomir Kecmanovic den Titel im Einzel durch einen 6:2, 3:6, 6:2-Erfolg gegen Daniel Vallejo.

von Florian Heer aus Valencia

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 21:25 Uhr

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© Florian Heer Zufriedene Gesichter bei der Siegerehrung des Super-Challenger-Turniers in Valencia mit dem Einzel-Champion Miomir Kecmanovic.

Kecmanovic bestätigte dabei seine Rolle als einer der großen Favoriten des ATP Challenger 175 Turniers. Mit einem äußerst soliden und konstanten Spiel von der Grundlinie brachte der an Nummer sieben-gesetzte Serbe vor allem in den entscheidenden Momenten seine gesamte Erfahrung ein.

Bereits im ersten Satz dominierte Kecmanovic das Geschehen klar. Mit hoher Konstanz, nur wenigen Fehlern und kontrollierten Ballwechseln sicherte er sich den Durchgang souverän mit 6:2.

Doch Vallejo zeigte erneut den großen Kampfgeist, der ihn in dieser Woche zu einer der Überraschungen des Turniers gemacht hatte. Der 22-jährige Paraguayer erhöhte im zweiten Satz die Aggressivität in seinem Spiel, agierte mutiger von der Grundlinie und schaffte den Satzausgleich.

Im entscheidenden dritten Durchgang übernahm Kecmanovic jedoch wieder die Kontrolle. Der 26-jährige aus Belgrad servierte stark, blieb in den langen Rallies äußerst stabil und erspielte sich früh den entscheidenden Vorsprung, ehe er den Titelgewinn nach einer Stunde und 55 Minuten Spielzeit perfekt machte.

Mit dem Gewinn seines dritten ATP-Challenger-Titels – zusätzlich zu seinen beiden Erfolgen auf der ATP Tour in Kitzbühel und Delray Beach – sicherte sich Kecmanovic ein Preisgeld von 43.635 Euro sowie 175 ATP-Weltranglistenpunkte.

Frantzen und Haase gewinnen spektakuläres Doppelfinale

Im Doppel sicherten sich Constantin Frantzen und Robin Haase den Titel nach einem packenden Finale gegen die an Nummer drei gesetzten Niederländer Sander Arends und David Pel mit 4:6, 7:6(5) und 11:9.

Von Beginn an entwickelte sich ein hochklassiges Match, in dem beide Teams stark aufspielten. Arends und Pel erwischten den besseren Start und entschieden den ersten Satz mit 6:4 für sich.

Frantzen und Haase steigerten daraufhin im zweiten Durchgang die Intensität, agierten aggressiver am Netz und erzwangen schließlich im Tiebreak den Match-Tiebreak.

Dort blieb die Spannung bis zum letzten Ballwechsel erhalten. Nach spektakulären Ballwechseln und zahlreichen Führungswechseln setzten sich Frantzen und Haase denkbar knapp nach zwei Stunden und fünf Minuten durch.

Für Frantzen und Haase, die seit den Generali Open in Kitzbühel im vergangenen Jahr ein Team bilden, war es der zweite gemeinsame Erfolg nach den Chengdu Open im September 2025.

Für einen weiteren besonderen Moment sorgte nach der Siegerehrung die Banda de Música de Albuixech, die mit ihrer musikalischen Begleitung vor dem Einzelfinale für eine festliche Atmosphäre sorgte und vom Publikum mit großem Applaus gefeiert wurde.

Der ausverkaufte Centre Court bestätigte einmal mehr den hohen Stellenwert der Copa Faulconbridge, die sich weiterhin als eines der bedeutendsten internationalen Sandplatzturniere im Challenger-Kalender etabliert.