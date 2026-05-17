ATP Masters Rom: Bolelli und Vavassori holen Doppeltitel und starten italienische Party

Das italienische Doppel um Simone Bolelli und Andrea Vavassori hat sich den Titel beim ATP-1000-Masters in Rom gesichert. Das Duo siegte gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos 7:6(8), 6:7(3) und 10-3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 17:15 Uhr

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© Getty Images Andrea Vavassori und Simone Bolelli triumphierten beim heimischen Masters in Rom.

Bevor die italienischen Fans im Einzel den ersten Rom-Titel von Jannik Sinner bejubeln wollen, haben Simone Bolelli und Andrea Vavassori die heimischen Fans bereits im Vorfeld des Einzel-Endspiels perfekt eingestimmt. Das italienische Duo gewann auf dem Campo Centrale den Titel gegen das an zwei gesetzte Doppel Marcel Granollers und Horacio Zeballos. Auch Bolelli und Vavassori triumphieren erstmals in der italienischen Hauptstadt.

Dabei lieferten sich die beiden Teams ein packendes Duell um den Titel. Nach 18 gespielten Punkten im Tiebreak durften sich die Italiener über die Satzführung freuen. Doch die hochdekorierte Kombination aus Spanien und Argentinien (zwei gemeinsame Grand-Slam-Titel) sorgte für eine dramatische Zuspitzung. Nachdem Granollers und Zeballos im zweiten Tiebreak der Partie ausgleichen konnten, entschied der Matchtiebreak über den Titel.

Bolelli und Vavassori triumphieren erstmals in Rom

Diesen holten sich dann Bolelli und Vavassori nach einem starken Auftritt im erwähnten Matchtiebreak. Schnell stand eine deutliche 6:1-Führung für die späteren Titelträger, die sich das heimische Duo nicht mehr nehmen ließ. Mit dem ersten Matchball sicherten sich die Italiener den Titel nach 2:19 Stunden Spielzeit.

Für Simone Bolelli und Andrea Vavassori ist der Titelgewinn in Rom bereits der zweite Masters-Triumph in diesem Jahr. In Miami gelang der Finalerfolg dabei deutlich entspannter gegen Harri Heliövaara und Henry Patten, die mit 4:6 und 2:6 das Nachsehen hatten.

Hier das komplette Doppel-Draw in Rom