ATP Hamburg: Joao Fonseca sagt Teilnahme kurzfristig ab

Der Brasilianer Joao Fonseca wird nicht beim ATP-500er-Turnier in Hamburg aufschlagen. Eine Handgelenksverletzung verhindert kurzfristig die Teilnahme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 16:43 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca zog seine Teilnahme beim ATP-Turnier in Hamburg kurzfristig zurück.

Eigentlich sollte Joao Fonseca in der ersten Runde beim Sandplatzevent in Hamburg gegen Yannick Hanfmann antreten. Zumindest ergab das die Auslosung am Samstag in der Hansestadt. Doch Fonseca wird zum Duell nicht antreten. Eine Verletzung im rechten Handgelenk macht eine Teilnahme unmöglich.

Die kurzfristig Absage wirkt wie eine Vorsichtsmaßnahme des Brasilianers, der bereits in Hamburg trainierte und sich auf einen Start auf der Anlage vorbereitet hat. Eine Woche vor dem Start des zweiten Grand Slams in diesem Jahr gibt Fonseca dem Handgelenk nun mehr Zeit, um für den Start in Roland-Garros wieder problemlos zu funktionieren.

Zverev sagte Teilnahme am Freitag ab

Der 19-Jährige hätte erstmals beim traditionsreichen Turnier in Hamburg aufgeschlagen. Noch schmerzhafter war für die Turnierverantwortlichen sicherlich die Absage von Alexander Zverev, der am Freitag offiziell auf einen Start verzichtete. Auch Zverev möchte die zusätzliche Woche nutzen, um in bestmöglicher Verfassung in Paris aufschlagen zu können.

Vor allem die Absage von Zverev hat im Vorfeld des Turniers eine grundsätzliche Diskussion um den Platz des Events im Turnierkalender ausgelöst. Erst im letzten Jahr rückte das 500er-Turnier in die Woche vor dem Turnierstart in Paris. Bereits bei Bekanntwerden des neuen Termins fürchteten viele im Umfeld des Events um fehlende Zugpferde. Mit Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton und dem kurzfristig verpflichteten Alex de Minaur sind immerhin drei Top-Ten-Spieler im Hauptfeld vertreten.