ATP Hamburg: Yannick Hanfmann siegt gegen Qualifikant Max Schönhaus

Beim ATP-500er-Turnier in Hamburg hat Yannick Hanfmann das deutsche Duell gegen Max Schönhaus gewonnen. Der Routinier setzte sich mit 6:3, 6:7 (4) und 6:4 durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 17:06 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann hat gegen Max Schönhaus in der ersten Runde von Hamburg gewonnen.

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Eigentlich hatte sich Yannick Hanfmann nach der Auslosung des Hauptfeldes am Hamburger Rothenbaum auf Joao Fonseca als Erstrundengegner eingestellt. Doch der Brasilianer sagte seine Teilnahme kurzfristig ab und so rückte Max Schönhaus an dessen Position, der sich am Sonntag in der Qualifikation gegen Marcos Giron durchsetzen konnte.

Hanfmann wurde seiner Favoritenrolle gegen seinen jungen Landsmann gerecht, der einen Tag nach seinem größten Karriereerfolg erneut eine gute Leistung zeigte. Hanfmann spielte zunächst in den entscheidenen Momenten seine Erfahrung aus und breakte Schönhaus im ersten Satz zwei Mal. Nach der verdienten Satzführung blieb das Duell im zweiten Durchgang lange Zeit auf Augenhöhe.

Hanfmann lässt Schönhaus im zweiten Satz zurückkommen

Ohne einen Aufschlagverlust servierten sich beide Duellanten durch den zweiten Durchgang. Beim Stand von 5:5 gelang dann Max Schönhaus das viel umjubelte Break, doch der Youngster zeigte Nerven und servierte den Satz nicht erfolgreich aus. Dafür sicherte sich Schönhaus den Satzausgleich nach schneller 3:0-Führung im Tiebreak.

Auch Satz Nummer drei verlief insgesamt auf Augenhöhe. Hanfmann sicherte sich mit dem Break zum 3:2 den entscheidenen Vorsprung und behauptete diesen nach vier abgwehrten Breakbällen im folgenden Aufschlagspiel auch endgültig. Der Vorsprung reichte dem 34-Jährigen zum Einzug in die zweite Runde 2:17 Stunden intensivem Fight.

In der zweiten Runde trifft der gebürtige Karlsruher Hanfmann entweder auf den an Nummer sieben gesetzten Luciano Darderi oder Roman Andres Burruchaga. Der im Turnier an Position sieben gesetzte Italiener und der argentinische Profi schlagen erst am Dienstag am Rothenbaum auf.

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