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ATP Genf: Wawrinka hat noch (mindestens) ein Match in sich

Stan Wawrinka hat sich mit einem dramatischen Sieg gegen Raul Brancaccio einen Platz im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Genf gesichert.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 20:33 Uhr

Stan Wawrinka hat am Montag die Schweizer Fans glücklich gemacht
© Getty Images
Stan Wawrinka hat am Montag die Schweizer Fans glücklich gemacht

Die Schweizer Tennisfans bekommen mindestens noch ein Match von Stan Wawrinka serviert. Denn der dreimalige Grand-Slam-Champion setzte sich in Runde eins gegen Raul Brancaccio mit 6:2, 4:6 und 7:6 (5) durch. Brancaccio war als Lucky Loser nach der Absage von Alejandro Tabilo nachgerückt. Mit seinen 41 Jahren ist Stan Wawrinka der älteste Spieler seit Jimmy Connors, der ein ATP-Match auf Sand gewinnen konnte. 

Wawrinka hat in Genf ja 2016 und 2017 den Titel geholt. Der Lokalfavorit bekommt es im nächsten Match mit Alex Michelsen zu tun. Der US-Amerikaner gewann seine Auftaktpartie gegen Sebastian Baez. 

Am Nachmittag hatte sich Stefanos Tsitsipas gegen Giovanni Mpetshi Perricard ebenfalls schwer getan. Der Grieche konnte im Tiebreak des zweiten Satzes zunächst eine 6:2-Führung nicht nutzen, verwertete dann aber seine sechste Chance zum 6:4 und 7:6 (8). Tsitsipas trifft im Achtelfinale auf den an Position vier gesetzten Learner Tien. 

Hier das Einzel-Tableau in Genf
 

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