ATP Hamburg: Struff muss sich Mensik beugen

Jan-Lennard Struff ist in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg gegen Jakub Mensik in zwei Sätzen ausgeschieden.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 21:36 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff hat in Hamburg gegen Jakub Mensik verloren

Struff musste sich dem jungen Tschechen Jakub Mensik geschlagen geben. Zunächst hielt der Warsteiner noch gut mit, dann ließ ihn beim 6:7 (3:7), 2:6 sein Aufschlag im Stich. Nach zwei kassierten Breaks fand Struff, der dank einer Wildcard am Rothenbaum am Start war, nicht mehr gegen den Weltranglisten-28. zurück ins Match.

Keine Überraschung gab es im rein deutschen Duell: Der Erfolgslauf des 18 Jahre alten Tennistalents Max Schönhaus ist gestoppt. Bei seiner ersten Hauptrundenteilnahme auf ATP-Level musste sich Schönhaus in der ersten Runde mit 3:6, 7:6 (7:4), 4:6 gegen den abgezockten Yannick Hanfmann (34) geschlagen geben. Anschließend folgte Daniel Altmaier Hanfmann ins Achtelfinale, Jan-Lennard Struff schied dagegen aus.

Für Hanfmann, der in der Qualifikation noch als Mentor Schönhaus' in Erscheinung getreten war, war es ein spezielles Match. "Ich bin dann auch in der Corner von ihm und gestern Abend kam dann dieses Draw raus...", sagte Hanfmann, um seinen Kontrahenten im Anschluss zu loben. "Ich freue mich, dass so jemand kommt, das ist ein sehr interessanter Spieler. Er spielt eine einhändige Rückhand, spielt geile Stopps. Er macht viele Highlightschläge", sagte er.

Schönhaus, der 2025 im Junioren-Finale der French Open gestanden hatte, zeigte eine gute Leistung und ließ sein Talent immer wieder aufblitzen. Doch Hanfmann spielte am Ende seine Erfahrung aus. Der Routinier könnte im Achtelfinale nun auf den an Position sieben gesetzten Italiener Luciano Darderi treffen.

Der 27 Jahre alte Altmaier setzte sich anschließend mit 7:5, 6:2 gegen den Australier Rinky Hijikata durch. Bis zu seinem ersten verwandelten Matchball nach 1:40 Stunden musste sich der Kempener jedoch einige Zeit gedulden, Mitte des zweiten Satzes war die Partie wegen Starkregens für fast eine Stunde unterbrochen worden. Nun trifft Altmaier auf Ben Shelton (USA/Nr. 2).

Neben Hanfmann und Altmaier ist von den Deutschen nur noch der 18 Jahre alte Justin Engel im Turnier. Alexander Zverev hatte seine Teilnahme zuvor kurzfristig abgesagt.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg