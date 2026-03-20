ATP Monte-Carlo: Stan Wawrinka und Matteo Berrettini erhalten Wildcards

Das ohnehin schon starke Teilnehmerfeld in Monte-Carlo erhält durch Stan Wawrinka und Matteo Berrettini prominenten Zuwachs.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 18:01 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka schlägt in Monte-Carlo auf

In Miami wird Stan Wawrinka - wie auch schon in Indian Wells - dieser Tage schmerzlich vermisst. Der dreifache Grand-Slam-Sieger legt seit dem ATP-500-Turnier in Dubai, wo er Ende Februar dem späteren Sieger Daniil Medvedev im Achtelfinale unterlag, eine Pause ein und wird seinen nächsten Auftritt bereits auf Sand absolvieren.

Dem Vernehmen nach wird Wawrinka beim ATP-250-Turnier in Marrakesch (30. März bis 5. April) die Qualifikation bestreiten. Beim darauffolgenden ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo (5. bis 12. April) steht der Schweizer hingegen fix im Hauptfeld. Wawrinka, der das Turnier im Fürstentum 2014 für sich entschied und seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, erhielt von den Veranstaltern wie auch der Italiener Matteo Berrettini eine Wildcard.

Alcaraz führt das Feld an

“Wir freuen uns sehr, diese beiden herausragenden Spieler begrüßen zu dürfen. Stan ist ein fester Bestandteil der Turniergeschichte, und seine Teilnahme in seiner letzten Saison wird zweifellos für viele emotionale Momente sorgen”, sagte Turnierdirektor David Massey. “Matteo steht indes für eine dynamische und spannende Generation. Mit diesen Wildcards möchten wir dem Publikum legendäre Spieler bieten, die schon ab den ersten Runden für unvergessliche Momente sorgen können.”

Sorgen um das Teilnehmerfeld in Monte-Carlo muss man sich ohnehin nicht machen. Mit Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Co. hat sich die gesamte Weltelite für das erste Masters-1000-Turnier auf Sand angekündigt.