ATP Miami: Joao Fonseca fixiert erstes Duell mit Carlos Alcaraz

Joao Fonseca hat sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami mit seinem Auftakterfolg über Fabian Marozsan sein erstes Duell mit Carlos Alcaraz erspielt. Neben dem Brasilianer sorgte am Donnerstag ein weiterer Youngster fur Furore.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 23:28 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca steht in der zweiten Runde

Sehr zur Freude der zahlreichen brasilianischen Fans hat Joao Fonseca beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami die zweite Runde erreicht. Der 19-jährige Brasilianer gewann gegen den Ungar Fabian Marozsan nach hartem Kampf mit 6:4, 3:6 und 6:2 und bekommt es nun mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz zu tun.

Die Begegnung mit Alcaraz, die am Freitag in der Night Session über die Bühne gehen wird, ist aus mehreren Gründen besonders. Einerseits, weil sich Fonseca und der Spanier bislang noch nie gegenüberstanden. Andererseits, weil diese beiden - gemeinsam mit Jannik Sinner - den Sport in den kommenden Jahren beherrschen könnten. Bei seinem Premierenduell mit Sinner in Indian Wells wusste Fonseca trotz seiner knappen Niederlage jedenfalls zu überzeugen.

Kouame schreibt Geschichte

Mit Moise Kouame sorgte am Donnerstag ein weiterer Youngster für Begeisterung. Der 2009 geborene Franzose gewann seine Auftaktpartie gegen Zachary Svajda mit 5:7, 6:4 und 6:4 und avancierte zum jüngsten Spieler, der jemals ein Match in Miami gewann. In der zweiten Runde trifft der 17-Jährige auf Jiri Lehecka.

Unterdessen fixierte Stefanos Tsitsipas mit einem 6:1 und 7:6 (4)-Erfolg über Arthur Fery ein Zweitrundenduell mit Alex de Minaur. Auch Matteo Berrettini gewann gegen Alexandre Müller in zwei Sätzen, während Denis Shapovalov (gegen Botic van de Zandschulp) und Hubert Hurkacz (gegen Ethan Quinn) jeweils chancenlos waren. Eine bittere Niederlage kassierte Vorjahres-Halbfinalist Grigor Dimitrov, der gegen Raphael Collignon einen Matchball vergab und 6:7 (3), 6:4 und 6:7 (6) verlor.

Das Einzel-Tableau in Miami im Überblick