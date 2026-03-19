Wieder verletzt! Musetti fehlt auch in Miami

Lorenzo Musetti hat seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Miami kurzfristig zurückgezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 09:26 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti wird in Miami 2026 fehlen

Da hat das Jahr für Lorenzo Musetti mit dem Finaleinzug in Hong Kong (Niederlage gegen Alexander Bublik) und dem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open so gut begonnen. Aber genau da nahm das Unglück ja seinen Laufen. Musetti musste wegen einer Verletzung bei 2:0-Satzführung gegen Novak Djokovic aufgeben.

Es folgte eine mittellange Pause, die Rückkehr gab es zuletzt in Indian Wells wo der Italiener allerdings in Runde eins gegen Marton Fucsovics verlor.

Nächste Station also Miami? So war der Plan. Und tatsächlich findet sich Musetti auch im ursprünglichen Draw wieder, und das sogar an Position vier gesetzt. Das ist mittlerweile Makulatur. Denn das Hard Rock Stadium mit den angeschlossenen Außenplätzen muss 2026 ohne Lorenzo Musetti auskommen.

Musetti erst wieder auf Sand im Einsatz

„Leider muss ich für die Miami Open zurückziehen“, schrieb Musetti bei Instagram. „Ich liebe es hier zu spielen, aber brauche einfach noch ein bisschen Zeit, um mich 100-prozentig gut auf dem Court zu fühlen.“

Damit wird man Lorenzo Musetti wohl erst in Monte-Carlo wiedersehen. Wo er ja im vergangenen Jahr groß aufgespielt hat. Und sich erst im Endspiel Carlos Alcaraz geschlagen geben musste.

