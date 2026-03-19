ATP Masters Miami: Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff scheitern in Runde eins

Für Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff ist das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami bereits nach der ersten Runde beendet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 19:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Yannick Hanfmann konnte seine zweite Chance in Miami nicht nutzen

Für die Routiniers Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann ist das ATP-Masters in Miami bereits nach der ersten Runde beendet. Struff (35/Warstein) unterlag dem US-Teenager Darwin Blanch am Donnerstag mit 3:6, 6:3 und 3:6. Hanfmann (34/Karlsruhe) hatte zuvor sein Auftaktmatch gegen den spanischen Youngster Rafael Jodar mit 4:6, 6:4 und 1:6 verloren.

Etwas mehr als zwei Wochen nach seinem Einzug ins Endspiel von Santiago de Chile, das er gegen den Italiener Luciano Darderi verlor, gab Hanfmann im ersten Durchgang sein letztes Aufschlagspiel ab. Im Generationenduell mit dem 19-Jährigen - beide hatten sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt - erkämpfte er in Satz zwei noch den Ausgleich, konnte dann aber kaum noch gegenhalten.

Bei Struff war das zwischenzeitlich erfolgreiche Aufbäumen gegen seinen 18 Jahre alten Kontrahenten am Ende ebenfalls vergeblich, nach 1:25 Stunden verwandelte Blanch seinen ersten Matchball. Deutschlands Topstar Alexander Zverev hat in Miami in der ersten Runde ein Freilos und trifft zum Auftakt auf den Sieger des Duells zwischen Martin Damm (USA) und dem Briten Jacob Fearnley.

Hier das Einzel-Tableau in Miami