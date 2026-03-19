ATP Miami: Alex de Minaur will Miami-Fluch brechen: „Das verrückteste Publikum meiner Karriere“

Der Australier Alex de Minaur startet als gesetzter Spieler in die Miami Open und hofft, seine bislang mäßige Bilanz zu verbessern. Besonders in Erinnerung bleibt ihm das denkwürdige Match gegen Joao Fonseca vom Vorjahr

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 09:27 Uhr

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© Getty Images Alex de Minaur hat mit Miami noch eine Rechnung offen

Obwohl Alex de Minaur aktuell auf Rang sechs der Weltrangliste rangiert, hat er bei den Miami Open bislang noch nie die vierte Runde überstanden. Sechs Versuche blieben erfolglos, zuletzt 2025, als er nach Siegen gegen Bu Yunchaokete und Joao Fonseca in der vierten Runde an Matteo Berrettini scheiterte. Dieses Jahr ist er als Nummer fünf gesetzt und wird in der zweiten Runde auf Stefanos Tsitsipas oder Arthur Fery treffen.

Rückblick auf ein legendäres Duell

Besonders in Erinnerung geblieben ist de Minaur das letztjährige Match gegen den damals 18-jährigen Joao Fonseca in der zweiten Runde. Nach einem verlorenen ersten Satz kämpfte sich der Australier zurück und siegte 5:7, 7:5, 6:3. „Es war definitiv das verrückteste Publikum, vor dem ich je gespielt habe“, sagte de Minaur. „Und es hat so viel Spaß gemacht, den Court mit Joao zu teilen. Er ist ein unglaubliches Talent und ein großartiger Mensch und er hat die Menge einfach nur befeuert.“

Wiedersehen 2026?

Ein erneutes Duell gegen Fonseca scheint in diesem Jahr eher unwahrscheinlich, da Carlos Alcaraz als möglicher Gegner im Weg steht. Fonseca könnte auf Alcaraz treffen, wenn er sich gegen Fabian Marozsan durchsetzt. De Minaur hingegen muss sich zunächst auf seinen Zweitrundengegner konzentrieren, um endlich seinen Miami-Fluch zu brechen und das Viertelfinale anzupeilen.

Chancen auf den Durchbruch

Spannend wird, ob er die Energie des Publikums diesmal zu seinen Gunsten nutzen kann oder ob Miami ein ungeliebtes Pflaster bleibt. Fakt ist jedenfalls, dass de Minaur seit dem Finalsieg in Rotterdam keine wesentlichen Triumphe mehr vorweisen konnte, und auch das verlorene Viertelfinale in Melbourne hängt de Minaur sicher noch als verlorene Chance nach. Soll heißen: Der „Demon“ muss abliefern.

Hier das Einzeltableau der Herren in Miami