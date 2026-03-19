Dominic Thiem: Es darf spekuliert werden

Dominic Thiem kehrt wohl in den Tenniszirkus zurück. In welcher Kapazität wird der US-Open-Sieger von 2020 am kommenden Montag bekanntgeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 23:00 Uhr

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© Getty Images Dominic Thiem vor knapp zwei Jahren in München

Auch in Griechenland hat man mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass Dominic Thiem am kommenden Montag seine Rückkehr in den Tenniszirkus verkünden wird. Ob man denn mehr wisse, kam also die Anfrage aus dem nicht mehr winterlichen Athen. Die traurige Wahrheit: Nein, weiß man nicht. Zumindest wir nicht.

Es darf also spekuliert werden, wer von der Expertise des US-Open-Champions von 2020 profitieren wird. Denn so viel lässt der Post in den sozialen Medien schon erahnen: Thiem wird, in welcher Form auch immer, wohl als Coach, Super-Coach oder auch nur Berater zurückkehren. Für wie viele Wochen im Jahr - auch darüber kann nur spekuliert werden.

Vielleicht hat Thiem ja Anleihen bei seinem alten Kollegen Philipp Kohlschreiber genommen. Kohli hat sich im letzten Jahr um Justin Engel gekümmert, jetzt arbeitet der deutsche Feingeist gemeinsam mit Markus Hipfl an der Weiterentwicklung von Joel Schwärzler. Will dabei allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Wochen als Betreuer unterwegs sein.

Je mehr Thiem, umso besser

Wie gesagt: Nix Genaues weiß man bis Montag nicht. Aber dass es wohl einige Spieler (und sich Spielerinnen) gäbe, die vom Input von Dominic Thiem profitieren würden, steht außer Frage.

Womit dann auch wieder Griechenland ins Spiel kommt. Denn die erwähnte Anfrage war gleichzeitig mit dem zarten Wunsch verbunden, ob man denn bestätigen könne, dass Domi sich mit Stefanos Tsitsipas auf ein Packerl haut. Kann man natürlich nicht. Aber das wäre so eine Kombination, die auch aus anderen Aspekten nicht ganz abwegig wäre: Thiem und Tsitsipas kennen einander als Markenkollegen beim gemeinsamen Ausrüster, die Spielstile sind nicht unähnlich, darüber hinaus hat Tsitsipas vor ein paar Jahren mal Thiem als seinen besten Freund auf der Tour bezeichnet. Ob das umgekehrt auch für den Lichtenwörther gilt oder galt: Wer weiß das schon außer Dominic Thiem selbst?

Das Schöne ist: In vier Tagen herrscht Klarheit. Und je mehr Dominic Them im internationalen Tenniszirkus wieder zu sehen ist: umso besser. Egal in welcher Funktion und an wessen Seite.

