ATP Miami: Was kann Jakub Mensik? Rückkehr des Überraschungssiegers von 2025

Vor einem Jahr schrieb Jakub Mensik Tennisgeschichte, als er mit nur 19 Jahren die Miami Open gewann und Novak Djokovic im Finale in zwei knappen Sätzen bezwang. 2026 kehrt er mit einiger Ungewissheit nach Florida zurück.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 20.03.2026, 13:08 Uhr

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© Getty Images Der Vorjahressieger in Miami: Jakub Mensik

Auf seinen historischen Triumph in Miami 2025 folgte für Jakub Mensik kein einfaches Jahr. Auf Sand hatte er überraschend zu kämpfen und scheiterte in Roland Garros bereits in Runde zwei. Auch auf Rasen und in Wimbledon konnte Mensik nicht überzeugen.

Ähnlich enttäuschend verliefen die US Open sowie der Jahresabschluss. Dazu kamen diverse Verletzungen, die sich 2026 fortsetzten, darunter die Bauchmuskelzerrung bei den Australian Open, die ihn zur Aufgabe in Runde vier zwang.

Kleine Lichtblicke und Lernprozesse

Trotz der Rückschläge gibt es aber auch positive Signale: Ein Sieg in Auckland zu Beginn des Jahres 2026, ein Halbfinaleinzug bei den Qatar Open und ein Viertelfinale in Dubai zeigen, dass Mensik körperlich und spielerisch wieder auf dem Weg nach oben ist. Der 20-Jährige bleibt bei seiner Ankunft in Miami zuversichtlich: „Es ist eine neue Woche, eine neue Chance. Es steht ohnehin nirgendwo geschrieben, dass ich dieses Turnier wieder gewinne, also kann ich mich rein auf mich selbst konzentrieren“, erklärte Mensik im Vorfeld des Turniers.

Positive Erinnerungen als Motivation

In Miami selbst erinnert Mensik alles an den Triumph des Vorjahres. „Wieder hier zu sein, bringt viele Erinnerungen zurück. Ich fühle mich inspiriert, auch heuer hier Großes zu leisten.“ Die Erinnerung an den Sieg gegen Djokovic kann sich allerdings auch schnell in Druck für den aktuell auf Rang 13 der Weltrangliste rangierenden Tschechen verwandeln.

Eine Frage der Perspektive

Dazu meint Mensik allerdings nur trocken: „Ich bin mittlerweile überzeugt, dass es nicht nur um Ranglistenpunkte oder Ergebnisse geht, wenn man auf der Tour unterwegs ist. Wichtiger ist, wie lange man sich auf einem guten Level bewegt.“ In der ersten Runde muss Mensik nun zunächst einmal gegen Sebastian Baez oder Qualifikant Adam Walton ran. Das Match wird zeigen, ob er wieder in die Erfolgsspur zurückfindet.

Hier das Einzeltableau der Herren in Miami