ATP Miami live: Alexander Zverev vs. Martin Damm im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft heute in der zweiten Runde des ATP Masters 1000-Turniers in Miami auf den US-Amerikaner Martin Damm. Das Match gibt es ab ca. 1:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 18:14 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev bekommt es in Miami mit Lokalmatador Martin Damm zu tun.

Zverev will nach dem Halbfinal-Einzug in Indian Wells nachlegen und das nächste erfolgreiche Turnier spielen. Sein Kontrahent Martin Damm ist dank einer Wildcard am Start und profitierte in Runde eins von der Aufgabe seines Gegners Jacob Fearnley.

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen der deutschen Nummer eins und dem 22-jährigen US-Amerikaner (ATP-Ranking Nr. 133).

Zverev vs. Damm - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Martin Damm gibt es ab ca. 1:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami