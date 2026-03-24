ATP Masters Miami: Sinner bleibt auf „Sunshine Double“-Kurs

Jannik Sinner ist mit einem 6:1 und 6:4 gegen Corentin Moutet ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen. Dort trifft er auf Alex Michelsen.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 01:46 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner steht in Miami im Achtelfinale

Jannik Sinner bleibt nach seinem Triumph in Indian Wells auch in Miami auf Titelkurs. Denn der Weltranglisten-Zweite ließ gegen Corentin Moutet erwartungsgemäß nichts anbrennen, gewann mit 6:1 und . Damit steht Sinner im Achtelfinale. Hauptkonkurrent Carlos Alcaraz war ja schon am Sonntag an Sebastian Korda gescheitert.

Sinner hat das Event im Hard Rock Stadium 2024 im Endspiel gegen Daniil Medvedev gewonnen, im vergangenen Jahr durfte der Südtiroler aufgrund seiner Sperre nicht mitmachen. Gege Moutet eröffnete er überlegen, holte sich den ersten Satz nach nicht einmal einer halben Stunde Spielzeit.

Sinner im Achtelfinale gegen Michelsen

Im zweiten Durchgang war es das Break im fünften Spiel, das die Weichen in Richtung Sieg für Sinner stellte. Diesen Vorsprung verteidiget der Weltrangklisten-Zweite souervän bis zum Matchball.

In der Runde der letzten 16 spielt Jannik Sinner schon heute (Ortszeit) gegen Alex Michelsen. Der Loaklamatdor gewann gegen Alejandro Tabilo in drei Sätzen. Und ließ nach dem Matchball das Publikum wissen, dass er mit dessen Lautstärke nicht einverstanden war.

Früher am Montag hatte Francisco Cerundolo gegen Daniil Medvedev etwas überraschend in drei Sätzen gewonnen. Alexander Zverev wiederum begann gegen Marin Cilic stark, musste sich danach aber ordentlich strecken, ehe das 6:2, 5:7 und 6:4 feststand.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



