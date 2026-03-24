ATP Masters Miami live: Jannik Sinner vs. Alex Michelsen im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alex Michelsen treffen heute im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 09:05 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Als nächster ... ... Gegner wartet dann schon morgen Quentin Halys. Wir werden dabei sein! Bis dahin: Servus, ciao, baba. Fazit III Schon lustig, wie wenig es manchmal braucht: Beim entscheidenden Break hat Cilic mit 30:0 geführt, aber Sascha hat sich doch noch eine Chance erarbeitet. Und danach souverän ausserviert. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 4:6 So. Nach 2:37 Stunden ist die Sache in Saschas Sinner erledigt. Ein großer Kampf von marin Cilic, aber am Ende hat sich eben doch Zverev den achten Sieg im neunten Duell geholt. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 4:5 Ok. Marin kann auch noch einmal zu Null aufschlagen. Und möchte sich jetzt doch anschauen, wie Sascha höchstselbst ausserviert. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 3:5 Das nimmt Sascha nach 2:30 Stunden Spielzeit natürlich gerne: ein ungefährdetes Zu-Null-Spiel. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 3:4 Sascha streut ein bisschen mit der Rückhand. Und Marin schließt mit dem Ass ab. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 2:4 Der Tweener von Sascha bei 30:15 ist notwendig, wird von Marin aber bestraft. Danach schrammt Cilic knapp an einem Beakball vorbei. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 2:3 Der Vorhandfehler zum 30:40 deutet an, dass Marin nicht mehr allzu viel im Tank hat. Aber Sascha hilft mit einem Rückhand-Patzer aus. Und so bleibt Cilic halt doch dran. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 1:3 Ok. Das war jetzt eine satte Minute, die Sascha für dieses Spiel gebrauch hat. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 1:2 Marin glaubt jetzt dran, dieses Match gewinnen zu können. Beweisstück A: Die Vorhand zum 15:0. Umso stärker von Sascha, dass er mit vier Punkten in Folge tatsächlich das Break holt. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 1:1 Zu null. Wurde auch mal wieder Zeit. Cilic - Zverev 2:6, 7:5, 1:0 Sascha hat ein schnelles 0:30. Marin bleibt offensiv und cool. Und geht nach mehreren Einständen auch in diesem Satz in Führung. Fazit II Chapeau an Marin Cilic! Gegen Ende hat er alles auf eine Karte gesetzt. Und wurde dafür belohnt. Natürlich hat Sascha davor genügend Chancen gehabt. Aber die hat er eben nicht genutzt. Cilic - Zverev 2:6, 7:5 Unglaublich, aber wahr: nach einem Rückhandfehler hat Marin seinen ersten Breakball überhaupt. Der gleichzeitig Satzball ist. Sascha wehrt mit starkem ersten Service ab. Aber Cilic wil es jetzt wissen, gibt richtig Gas. Noch ein Satzball - und da rettet Zverev das Netzband. Beim dritten aber: ein Doppler! Satz Cilic! Cilic - Zverev 2:6, 6:5 Sehr unterhaltsame Rallye zum Afutakt, die Marin gewinnt. Mit dem Return bei 15:15 ist Sascha nicht happy. Mit dem darauffolgenden aber sehr wohl. 89 Meilen pro Stunde soll dieser schnell gewesen sein. Daraufhin verschlägt Marin eine Rückhand: Breakball. Den wehrt Marin mit der Vorhand ab. Den nächsten mit einem Volley. Insgesamt werden es fünf Chancen für Sascha gewesen sein. Nach 16 (!) Minuten nur für dieses Spiel steht Marin aber schon mal im Tiebreak. Cilic - Zverev 2:6, 5:5 Vom Ergebnis her souverän zu 15. Aber eigentlich hätte Marin schon Chancen gehabt. Cilic - Zverev 2:6, 5:4 Bei 40:15 sieht alles nach einem einfachen Spielgewinn für Marin aus - danach folgen allerdings gleich drei Fehler: Breakball für Sascha. Cilic serviert ein Ass. Und Sascha hilft mit zwei Fehlern. Cilic - Zverev 2:6, 4:4 Bei 15 beide entwickelt sich ein wunderbarer Ballwechsel, der (leider) mit einem Rückhand-Slice von Marin im Netz endet. Zwei Asse später ist der Ausgleich da. Cilic - Zverev 2:6, 4:3 Das war jetzt sehr souverän von Marin, und diesmal nicht nur mit dem Service. Cilic - Zverev 2:6, 3:3 Der Return zum 30 beide ist vom Allerfeinsten. Aber dann gerär Marin eine Rückhand zu lang. Indes: Es gibt erstmals Einstand bei Aufschlag Zverev, weil Cilic eine Vorhand auf die Linie nagelt. Sascha macht zum Ausgleich Selbiges - nur halt mit der Rückhand. Cilic - Zverev 2:6, 3:2 Eine zu lange Rückhand und ein Doppler bescheren Marin ein schnelles 0:30. Aber vier Aufschläge später geht Cilic dann doch zufrieden zu seinem Bankerl. Cilic - Zverev 2:6, 2:2 Sascha hat im zweiten Satz acht Mal aufgeschlagen. Und exakt ein Ball ist danach zurück in sein Feld gekommen. Cilic - Zverev 2:6, 2:1 In den Ballwechseln baut Marin verdächtig viele Fehler ein, aber wenn der erste Aufschlag kommt (wie dreimal von der Einstandseite), dann reicht das dann doch zur neuerlichen Führung. Cilic - Zverev 2:6, 1:1 Sascha streut einen Doppler zum 15 alle ein, es folgen aber ein Ass und ein Aufschlagwinner. Und noch ein Ass. Cilic - Zverev 2:6, 1:0 Marin startet mit zwei Assen. Und geht erstmals in Führung, Ein bisschen. Fazit I Marin gewinnt nur 36 Prozent der Punkte nach seinem zweiten Aufschlag. Das wird gegen Sascha nicht reichen. Der wiederum hat es schon wieder eilig und ist bereits zurück auf dem Court. Cilic - Zverev 2:6 Den Rückhand-Return zum 0:15 glaubt Marin fast selbst nicht. Genauso geht es Sascha mit einem Rückhand-Stopp. Da ist das Gefühl doch! Cilic - Zverev 2:5 Das Hawkeye versagt, Marin ist mit dem Umpire nicht happy. Den Spielgewinn nimmt er gerne mit. Cilic - Zverev 1:5 Läuft. Cilic - Zverev 1:4 Da schau her! Marin fremdelt normalerweise ja mit dem Netzspiel, den ersten Punkt gewinnt er aber mit einem sauberen Rückhand-Volley. Dann streut er aber ein bisschen, Sascha hat schon wieder ein 15:30. Und holt mit einer sensationellen Rückhand entlang der Linie den nächsten Breakball. Marin hilft mit einem Rückhandfehler aus. Cilic - Zverev 1:3 Sascha schließt das Spiel mit einem Ass ab. Die ersten Eindrücke sind wie erwartet: Marin muss schon einen Sterntag erwischen, um mit Zverev mithalten zu können. Bislang funkelt es nicht. Cilic - Zverev 1:2 Marin weiß beim Aufschlag natürlich auch, wo das Tor steht. Cilic - Zverev 0:2 Bei 15:0 testet Sascha schon aml an, was das ballgefühl heute hergibt. Ergebnis: Nist so wahnsinnig viel - der Stopp bleibt im Netz hängen. Aber das Service kommt dafür stabil. Break bestätigt. Cilic - Zverev 0:1 Marin eröffnet mit einem Ass - aber die nächsten drei Punkte gegen an Sascha. Gleich mal zwei Breakbälle. Den ersten wehrt Cilic mit der Vorhand ab. Den zweiten einfach so. Ein Doppler bringt den dritten. Und ein Rückhandfehler das Break. Im Head-to-Head ... ... führt Sascha mit 7:1. Der einzige Sieg von Marin datiert aus dem Jahr 2015, der bislang letzte von Zverev ist aber auch schon fast vier Jahre her. Sascha dagegen ... ... hat die weiße Variante gewählt. Und zwar auch bis ganz unten. Stammleser wissen: Der weiße Tennisschuh wird an dieser Stelle bei jeder Gelegenheit frenetisch gefeiert. So: Sascha ... ... und Marin sind auf dem Court. Dass der herrliche alte (als Kompliment gemeint - wir lieben Marin!) Cilic schon wieder ärmellos antritt, macht die Vorfreude auf dieses Match umso größer. Schiedsrichter ... ... Greg Allensworth ist schon auf dem Court. Ein gutes Zeichen! Das heißt aber: In ein paar Minuten geht es mit Sascha und Marin los. Wir freuen uns drauf!

Frances ... ... Tiafoe und Jakub Mensik haben einfach mal so ein Champions-Tiebreak gespielt. Und Big Foe hat dieses mit 13:11 gewonnen. Good for him! Denn im Achtelfinale geht es gegen Terence Atmane. Da hat Tafoe auch ziemlich gute Chancen. Nichts war jemals klarer ... ... als dass das Match zwischen Tiafoe und Mensik in einem Tiebreak im dritten Satz entschieden wird. Und bitte! Die Jungs ... ... spielen ihr Nenngeld wirklich aus. Es steht 4:4 im dritten Satz. Und es ist keine Tendenz erkennbar, ob nun Mensik oder Tiafoe ins Achtelfinale einziehen. Das übrigens schon morgen gespielt wird. Tja: Keine ... ... Überraschung, dass sich der Mensik Jakub nicht einfach so abservieren lässt. Es gibt einen dritten Satz. Und warum auch nicht? Das Wetter passt, Stimmung auch ok - da kann man sich schon mal einen Extra-Satz geben. Was wir heute schon ... ... gesehen haben: Daniil Medvedev, den wir in indian Wells ja noch für seinen Sieg im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz gelobt hatten, ist rausgeflogen. Meddy hat die ersten acht Spiele gegen Fran Cerundolo verloren, dann ein Comeback gestartet, nur um sich doch noch im dritten Satz geschlagen geben zu müssen. Guten Abend ... ... aus dem Hard Rock Stadium. Beziehungsweise fast live vom Parkplatz davor. Sascha Zverev und Marin Cilic stehen an - aber noch haben die beiden ein bisschen Zeit. Denn Frances Tiafoe und Jakub Mensik sind erst mitten im zweiten Satz. Und es ist keineswegs ausgeschlossen, dass es auch einen dritten geben wird. Aber: einfach mal da bleiben. Wir versuchen Euch ein bisschen den Abend zu verkürzen.

Es wird das dritte Match zwischen Sinner und Michelsen werden, die ersten beiden gingen jeweils 2024 in Cincinnati und bei den US Open ganz glatt an den Südtiroler. Der sich in Runde drei gegen Corentin Moutet auch nicht über Gebühr verausgaben musste.

Michelsen dagegen spielte nicht nur gegen Alejandro Tabilo an, sondern auch gegen das diesen frenetisch unterstützende Publikum. Und setzte sich dennoch durch.

Sinner vs. Michelsen - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alex Michelsen gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami