ATP Miami: Müdigkeit macht sich breit

Die Saison 2026 ist noch gar nicht so alt. Aber bei Spielern wie Daniil Medvedev oder Carlos Alcaraz scheint eine Pause dringen nötig zu sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 07:58 Uhr

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© Getty Images Servus, ciao, baba: Fran Cerundolo verabschiedet Daniil Medvedev in Miami 2026

Die Bilder vom Montag hatten jenen vom Sonntag sehr deutlich geähnelt: Da war ein eigentlich favorisierter Spieler (Daniil Medvedev), der gegen einen sehr guten Gegner (Francisco Cerundolo) mit Satz und Break zurücklag. Am Tag davor war dies Carlos Alcaraz gegen Sebastian Korda ebenso ergangen, wenn auch nicht in derselben Deutlichkeit wie Medvedev, der die ersten acht Spiele gegen Cerundolo abgeben musste.

Dann folgte jeweils ein Comeback, das eine komplette Trendwende im Match suggerierte - nur um hinten raus doch noch das Match aus der Hand zu geben. Da reichte bei Alcaraz wie bei Medvedev ein schlampiges Aufschlagspiel. Und schon waren Korda wie auch Cerundolo weiter.

Solche Konzentrationsfehler wie am Ende der Partien von Alcaraz und Medvedev liegen wohl auch in einer - vor allem im Fall des Russen - nachvollziehbaren Müdigkeit begründet. Carlos Alcaraz hat das ja nach seinem Aus genauso formuliert. Und Daniil Medvedev hat ja eine Reisegeschichte hinter sich, um die er nicht zu beneiden ist.

Alcaraz freut sich auf Sand, Medvedev wohl weniger

Zunächst steckte Meddy ja in Dubai fest, die weltpolitische Lage macht eine Ausreise für mehrere Tage unmöglich. Dann schaffte er es aber doch rechtzeitig nach Indian Wells. Und spielte dort sein bestes Tennis, das im Halbfinale auch Carlos Alcaraz zum Verhängnis wurde. Auf dem Weg nach Miami ging dann das Gepäck verloren. Und auch der letzte Rest Frische. Das war schon zum Auftakt gegen Rei Sakamoto zu sehen, wo sich Medvedev in erster Linie aufgrund seiner Routine durchsetzen konnte.

Jetzt kommt der Sand, auf dem sich Carlos Alcaraz sehr wohl fühlt, mit dem Daniil Medvedev öfter fremdelt als nicht. Immerhin: 2023 hat Medvedev in Rom ja schon ein 1000er-Event gewonnen. Dort fährt Alcaraz in diesem Jahr als Titelverteidiger hin.

Bei den Frauen ließe sich übrigens Elina Svitolina als Beispiel für eine gewisse Müdigkeit anführen. Die Ukrainerin spielt eine grandiose Saison - aber braucht jetzt wohl auch eine Pause. Denn gegen Hailey Baptiste war im zweiten Match in Miami nichts mehr im Tank von Svitolina.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



