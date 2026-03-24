ATP Masters Miami: Nach Coup gegen Alcaraz - Korda scheitert an Landaluce

Alcaraz-Bezwinger Sebastian Korda ist im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami am jungen Spanier Martin Lanadluce gescheitert. Auch weil sein Körper mal wieder nicht richtig mitspielte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 18:48 Uhr

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© Getty Images Sebastian Korda ist in Miami ausgeschieden

Dinge, die wir Tennisfans nicht sehen wollen: Ein Sebastian Korda, der auf einem Tenniscourt liegt und von einem Physiotherapeuten am Rücken behandelt wird. Genau so war es aber am frühen Dienstag in Miami. Da lag Korda nach dem Verlust des zweiten Satzes gegen Martin Landaluce. Dabei hatte Korda, der in Runde drei gegen Carlos Alcaraz gewonnen hatte, im Tiebreak von Durchgang zwei schon einen Matchball gehabt. Aber Landaluce wehrte mit einem sensationellen Return ab.

Und also schaffte Landaluce, vor wenigen Jahren einer der besten Junioren der Welt, ein frühes Break in der Entscheidung. Aber Korda, der nun praktisch während jeder Pause weiter behandelt wurde, kam mit dem Re-Break zum 2:3 zurück. Dann schien es eine Zeit lang so, als ob Korda wieder komplett auf seinem besten Niveau spielen würde.

Beim Stand von 4:5 allerdings unterliefen Korda mehrere Fehler. Landaluce nutzte seine Chance. Und zog als erster Spieler des Jahrgangs 2006 in das Viertelfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers ein.

In der Runde der letzten acht bekommt es Lanadluce, der im Laufe des Turniers auch schon Karen Khachanov und Luciano Darderi besiegen konnte, entweder mit Jiri Lehecka oder Taylor Fritz zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



