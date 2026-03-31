ATP Marrakech: Historische Siege für zwei Lokalhelden

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Marrakech haben sich am Montag zwei jungen Marokkaner fast für immer verewigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 07:45 Uhr

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© ATP-Tour/TennisTV Karim Bennani (links) nach seinem Sieg gegen Quentin Halys

Das ATP-Tour-250-Turnier in Marrakech mag schon eine gewisse Tradition haben, schließlich wird es seit 1986 ausgetragen (Premierenchmapion übrigens: Hans-Jörg Schwaier aus Deutschland). Thomas Muster hat in Marrakech schon triumphiert, auch der aktuelle ATP-Chef Andrea Gaudenzi und viele Jahre später Stan Wawrinka.

Eher außergewöhnlich sind dagegen Siege von einheimischen Spielern. Und deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass am gestrigen Montag gleich zwei Lokalhelden angeschrieben haben. Da war zunächst der 18-jährige Karim Bennani, der sich gegen Quentin Halys überraschend mit 6:4, 6:7 (2) und 6:4 durchsetzen konnte. Bennani ist aktuell die Nummer 731 der Welt.

Und dann gewann auch noch Taha Baadi gegen Aleksandar Vukic mit 6:2, 3:6 und 6:1. Baadi rangiert auf Platz 587 der Charts. Baadi, immerhin schon 24 Jahre alt, trifft auf Corentin Moutet, die Nummer drei von Marrakech.

Benanni hat mit Yannick Hanfmann ebenfalls eine schwierige Aufgabe vor sich. Mit Reda Bennani hat heute ein dritter Marokkaner die Chance, sich zu verewigen. Der 19-Jährige startet gegen Matthias Bellucci.

Hier das Einzel-Tableau in Marrakech

