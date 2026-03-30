ATP Marrakesch: Hanfmann siegt glatt, Marokko feiert gleich doppelt Premierensiege

Yannick Hanfmann hat beim ATP 250er-Turnier in Marrakesch den Einzug in die zweite Runde erreicht. Der Karlsruher siegte gegen Jesper de Jong 7:6(6) und 6:4. Für mehr Aufsehen sorgten jedoch zwei Wildcardinhaber aus dem Gastgeberland, die ihre ersten Siege auf der ATP Tour feierten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 21:11 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann startet in dieser Woche in die Sandplatzsaison auf der ATP Tour.

Yannick Hanfmann hatte in der ersten Runde viel Arbeit, belohnte sich am Ende jedoch mit einem glatten Zweisatzerfolg in der marokkanischen Metropole. Der Niederländer Jesper de Jong hielt die Partie über die gesamte Spielzeit von 1:43 Stunde sehr ausgeglichen. Im ersten Satz konnten folgerichtig beide Kontrahenten keine entscheidenden Nadelstiche setzen und so musste der Tiebreak über die Satzführung entscheiden. Diese ging mit etwas Glück an die Nummer 61 der Tenniswelt.

Und auch den zweiten Satz konnte Yannick Hanfmann nach der Führung für sich entscheiden. Dabei geriet der 34-Jährige zunächst nach einem Aufschlagverlust ins Hintertreffen, konnte nach dem 1:3, jedoch die Partie wieder ausgleichen. Der 99. des ATP-Rankings zeigte dann beim Stand von 4:5 Nerven. Drei Matchbälle konnte de Jong mit eigenen Aufschlägen noch abwehren, musste bei der vierten Breakchance jedoch den erneuten Aufschlagverlust und damit die Zweisatzniederlage einstecken.

Bennani und Baadi mit Überraschungssiegen

Zuvor konnten zwei marokkanische Wildcardteilnehmer für Aufsehen sorgen. Der 18-Jährige Karim Bennani siegte in seinem ersten Hauptfeldmatch auf großer Bühne überraschend gegen den Franzosen Quentin Halys. Die Nummer 90 der Welt geriet gegen den 621 Plätze schlechter datierten Bennani in Satzrückstand, konnte sich jedoch den Ausgleich im Tiebreak erkämpfen. Doch davon zeigte sich der Teenager unbeeindruckt und kegelte den hochfavorisierten Halys mit 6:4, 6:7(5) und 6:2 aus dem Turnier und siegt erstmals auf der ATP Tour. Bennani, der nun Hanfmann fordern darf, hatte zuvor auch kein Match auf der ATP Challenger Tour gespielt.

Das selbe Kunststück gelang zum Auftakt des Hauptfeldes auch Lokalmatador Taha Baadi. Der 24-Jährige ist aktuell die Nummer 587 der Welt und durfte sich gegen Aleksandar Vukic (ATP 87) über seinen ersten Sieg auf der ATP Tour freuen. Der Wildcardinhaber siegte 6:2, 3:6, 6:1 gegen den Australier und darf nun in der zweiten Runde gegen Corentin Moutet antreten.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Marrakesch