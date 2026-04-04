ATP Houston: Tiafoe und Paul durch, Shelton und Tien out

Beim ATP 250er-Sandplatz-Turnier in Houston sind mit Ben Shelton und Learner Tien die Nummer eins und Nummer drei des Turniers im Viertelfinale ausgeschieden. Siege gab es indes für Frances Tiafoe und Tommy Paul.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 08:14 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton musste sich in Houston im Halbfinale geschlagen geben.

Der Tag begann aus US-amerikanischer Sicht durchwachsen, musste sich doch der an Nummer drei gesetzte Learner Tien überraschenderweise Roman Andres Burruchaga aus Argentinien mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben.

Ben Shelton schien zunächst die Ehre der Lokalmatadoren im zweiten US-amerikanisch-argentinischen Duell des Tages wieder herzustellen und sicherte sich den ersten Satz gegen Thiago Agustin Tirante mit 7:6 (5). Danach riss bei der Nummer eins des Turnieres jedoch der Faden und er verlor die nächsten beiden Sätze mit 3:6 und 4:6.

Erfolgreicher verlief der Freitag für Tommy Paul, der gegen Tomas Martin Etcheverry beim 6:4 und 6:2 wenig anbrennen ließ.

Richtig dramatisch ging es dann im Match zwischen der Nummer zwei des Turnieres Frances Tiafoe und dem Australier Alexey Popyrin zur Sache. Nach Abwehr eines Matchballs behielt der Lokalmatador am Ende doch noch mit 3:6, 6:4 und 7:6 (6) die Oberhand.

Im Halbfinale kommt es nun zu einem rein argentinischen Duell zwischen Burruchaga und Tirante und einem rein US-amerikanischen Duell zwischen Paul und Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau in Houston