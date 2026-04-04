Ultimate Tennis Showdown Nimes: Auger-Aliassime gewinnt vor Rekordkulisse

Félix Auger-Aliassime hat in Nimes den Ultimate Tennis Showdown mit einem Finalsieg gegen Casper Ruud geholt. Vor einer neuen Rekordkulisse.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 20:07 Uhr

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© Getty Images Félix Auger-Aliassime hat sich vor historischer Kulisse in Nimes den Turniertitel beim UTS geholt

Man kann vom Ultimate Tennis Showdown aus sportlicher Sicht halten, was man möchte, aber eines scheint klar: Beim Publikum kommt der von Patrick Mouratoglou während der Corona-Zeit ins Leben gerufene Wettbewerb bestens an. 13.500 Zuschauer pilgerten am Samstag in die dem römischen Kolosseum nachempfundene Arena von Nimes. Ein neuer Rekord für die UTS-Serie,

Und sie bekamen wie gewohnt einige Spieler zu sehen, bei denen Unterhaltung unabhängig vom Spielformat garantiert ist: Allen voran Alexander Bublik, Spielername “The Bublik Enemy”. Der Kasache schaffte es bis ins Halbfinale, musste sich dort allerdings Casper Ruud ("The Ice Man") mit 0:3-Sätzen geschlagen geben.

Das andere Match der Vorschlussrunde fiel da schon knapper aus, Félix Auger-Aliassime ("The Gentle Warrior") gewann gegen Andrey Rublev ("Rublo") mit 3:2-Sätzen. Wobei der fünfte Satz nur bis maximal fünf Punkte gespielt wird, es sei denn, ein Spieler hat davor schon ein 2:0 oder 3:1.

Das kam auch im großen Finale zum Tragen: Denn da gewann “FAA” erneut mit 3:2, diesmal eben gegen Ruud. Und mit 2:0 in der Entscheidung.

Für alle Beteiligten ging es danach gleich weter nach Monte-Carlo. Bublik und Auger-Aliassime starten dort mit einem Freilos, Casper Ruud muss zum Auftakt gegen Alexei Popyrin ran. Andrey Rublev startet gegen Nuno Borges.