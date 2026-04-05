ATP: Mariano Navone und Rafael Jodar feiern Premieren-Titel

Mariano Navone hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Daniel Merida beim ATP-Tour-250-Turnier in Bukarest seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt. Beim parallel stattfindenden 250er-Event in Marrakesch siegte der 19-jährige Rafael Jodar, der ebenfalls erstmals einen Titel gewinnen konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 21:47 Uhr

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© Getty Images Mariano Navone darf sich nun auch Champion auf der ATP-Tour nennen

Der dritte Finalanlauf hat Mariano Navone dann doch endlich den ersehnten Titel auf der ATP-Tour gebracht. der Argentinier besiegte beim 250er-Event in Bukarest im Endspiel Daniel Merida aus Spanien mit 6:2, 4:6 und 7:5. Dabei schien Navone schon wieder die Nerven zu verlieren, konnte das Match beim Stand von 5:3 im dritten Satz mit eigenem Aufschlag nicht beenden.

Dabei stand ja sogar die Finalteilnahme auf der Kippe. Denn gestern hatte der nun frisch gekürte Champion in der Vorschlussrunde gegen Botic van de Zandschulp noch zwei Matchbälle erfolgreich abgewehrt.

Aber auch für Daniel Merida hate sich der Ausflug nach Bukarest gelohnt. Schließlich hatte er sich ja erst über die Qualifikation ins Hauptfeld kämpfen müssen. Im Quali-Finale ließ Merida dem österreichischen Youngster Joel Schwärzler keine Chance.

In Marrakesch feierte paralllel der Spanier Rafael Jodar seinen ersten Titel auf der ATP Tour. Der 19-Jährige siegte gegen den Argentinier Marco Trungelliti in nur 70 Minuten mit 6:3 und 6:2. Der 36-Jährige Trungelliti darf sich dennoch über seine erstmalige Zugehörigkeit unter den 100 besten Spielern der Welt freuen. Jodar belegt nach seinem Titel Rang 57.

Hier das Einzel-Tableau in Bukarest

Hier das Einzel-Tableau in Marrakesch