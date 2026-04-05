ATP Masters Monte-Carlo: Duell gegen Bublik fix! Gael Monfils bezwingt Tallon Griekspoor

Gael Monfils hat in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo gegen Tallon Griekspoor gewonnen. Der Franzose siegte gegen den Niederländer 6:7(7), 6:1, 6:4 und trifft nun auf den Kasachen Alexander Bublik.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 19:20 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils befindet sich aktuell auf Abschiedstour.

Souverän präsentierten sich sowohl Gael Monfils, der dank einer Wildcard im Rahmen seiner Abschiedstournee in Monte-Carlo aufschlagen darf, als auch Tallon Griekspoor (ATP 30) nicht gerade im ersten Durchgang. Beide Spieler gaben je zwei Mal ihren Aufschlag ab, konnten sich jedoch in den Tiebreak retten. Auch dort gab es zahlreiche Mini-Breaks, wie der Tennisfan so schön sagt, mit dem besseren Ende für den Niederländer.

Im zweiten Durchgang stabilisierte sich dann Gael Monfils, der keinen Breakball zuließ und selbst erneut zweifach breaken konnte. So ging es für den Franzosen mit Rückenwind in den dritten Durchgang. Diesen nutzte Monfils, um Tallon Griekspoor die schon üblichen zwei Aufschlagspiele abzunehmen. Da machte es auch nichts mehr aus, dass der 39-Jährige Routinier beim Stand von 5:2 selbst nochmal ein Break kassierte. Der Vorsprung reichte am Ende zum Sieg und der damit gelungenen Aufholjagd.

Auch Norrie erreicht Runde zwei

In der zweiten Runde wartet nun die nächste große Herausforderung auf den Franzosen. Alexander Bublik, an Position acht gesetzt und damit in Runde eins mit einem Freilos bedacht, wird gegen Gael Monfils sicherlich für einen unterhaltsamen Schlagabtausch sorgen. Sind beide Kontrahenten dem offensiven Spiel ja bekanntlich nicht abgeneigt.

Auch Cameron Norrie musste gegen Miomir Kecmanovic für den Erstrundenerfolg über drei Sätze gehen. Der Brite sicherte sich den ersten Satz noch deutlich, doch hatte anschließend gegen den Serben, der aktuell Platz 58 im ATP-Ranking belegt, deutlich mehr Arbeit zu verrichten. 6:2, 4:6, 7:6(0) siegte der 24. der ATP-Weltrangliste nach 2:49 Stunden auf dem Court. Norrie trifft in der zweiten Runde auf den an Position fünf gesetzten Alex de Minaur, der ebenfalls in der ersten Runde ein Freilos genießen darf.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo