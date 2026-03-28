Auch Gael Monfils bekommt Abschieds-Start in Monte Carlo

Nachdem die ersten beiden Wildcards des ATP-Masters-Turniers von Monte Carlo an Matteo Berrettini und Stan Wawrinka gingen, darf sich auch Gael Monfils neben dem dreifachen Major-Champion aus der Schweiz per Freifahrtschein vom Publikum im Fürstentum verabschieden. Zudem wird der französische Teenager Moise Kouame sein Debüt in Monaco geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 10:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Neben Stan Wawrinka wird auch Gael Monfils per Wildcard das letzte Mal beim Masters-Event in Monte Carlo aufschlagen.

In Sachen Panorama lässt der Center Court beim ATP-Masters-Turnier in Monte Carlo mit dem herrlichen Blick auf die vorbeifahrenden Yachten in der französischen Riviera eh kaum Wünsche offen. Doch wenn in etwas mehr als einer Woche zwei verdiente Spieler, mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Court Rainier III, zum letzten Mal im Fürstentum aufschlagen werden, wird sich der Fokus der Zuschauer wohl gänzlich auf das Geschehen auf dem Platz richten.

So dürfen sich die Zuschauer in Monte Carlo nicht nur vom dreifachen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka verabschieden, der 2014 beim 1000er-Event im Fürstentum triumphieren konnte und neben dem Italiener Matteo Berrettini bereits eine der ersten beiden Wildcards für die diesjährige Ausgabe ergattern konnte, sondern auch vom französischen Publikumsliebling Gael Monfils als Finalist des Jahres 2016, der ebenso wie sein Profikollege aus der Schweiz sein Karriereende zum Saisonende bekanntgegeben hatte und sich einen der letzten beiden Freifahrscheine sichern konnte.

Den perfekten Spagat zwischen Tradition und Zukunft spannen die Veranstalter mit der Vergabe der letzten Wildcard. Neben der Abschiedstour von Wawrinka und Monfils bekommt das Publikum in Monaco mit Moise Koumane die aktuell heißeste Aktie des französischen Tennis geboten. Der gerade erst 17 Jahre alt gewordene Teenager feierte im vergangenen Monat nicht nur ein gelungenes ATP-Debüt auf heimischem Boden in Montpellier, als er sich erfolgreich durch die Qualifikation spielen konnte, sondern siegte auch beim aktuell laufenden Masters-Event in Miami gleich auf 1000er-Ebene erstmals im Hauptfeld eines ATP-Turniers.