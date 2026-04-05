ATP Masters Monte-Carlo: Alexander Zverev mit Kumpel Melo im Doppel erfolgreich

Alexander Zverev hat am Sonntag beim ATP-Masters-1000-Turnier zusammen mit Marcelo Melo im Doppel gegen die Kombination Luke Johnson und Jan Zielinski 6:3 und 6:3 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 19:49 Uhr

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© Getty Images Die Kumpel Marcelo Melo und Alexander Zverev schlagen häufiger zusammen im Doppel auf.

Die Lust auf Sandplatztennis ist bei Alexander Zverev bereits vorhanden, wie der erste Auftritt in Monte-Carlos im Doppel gezeigt hat. Zverev schlägt bei den größeren Tourevents gerne mit Kumpel Marcelo Melo auf. “Sascha” gewann in diesem Jahr mit dem Brasilianer u.a. den Titel beim ATP 500er-Turnier im mexikanischen Acapulco. In Monte-Carlo gelang dem Duo, das 2024 das Endspiel in Monaco erreichte, am Sonntag der Erstrundenerfolg in zwei Sätzen.

Gegen den Briten Luke Johnson und den Polen Jan Zielinski legte das deutsch-brasilianische Team mit 3:0 vor und verteidigte den Vorsprung nach einem Aufschlagverlust zur Satzführung. Im zweiten Satz ging es dann noch deutlicher zu. Nach dem Break zum 4:1 und dem folgenden Spielgewinn zum 5:1 war die Partie entschieden, die Melo und Zverev trotz eines Aufschlagverlustes im folgenden Spiel ins Ziel bringen konnten.

Das beste Doppel der Welt wartet

In der zweiten Runde wartet nun aber ein ganz anderes Kaliber. Marcel Granollers und Horacio Zeballos sind das topgesetzte Doppel im Turnier. Beide Spieler führen auch die Doppel-Weltrangliste auf den Plätzen eins und zwei an. Dabei liegt Zeballos 90 Punkte vor seinem Partner.

Auch Jannik Sinner feierte am Sonntag bereits einen Doppelerfolg. Mit Zizou Bergs siegte der Südtiroler gegen Tomas Machac und Casper Ruud. Der Fokus bei Jannik Sinner und Alexander Zverev liegt aber natürlich auf der Einzelkonkurrenz, in der sich beide gesetzten Spieler über ein Freilos in Runde eins freuen dürfen.

Hier das Doppel-Tableau in Monte-Carlo