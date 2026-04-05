ATP Masters Monte-Carlo: Jannik Sinner steigt erfolgreich ein - im Doppel

Jannik Sinner hat bei seiner Rückkehr nach Monte-Carlo den ersten Sieg gefeiert. Und zwar an der Seite des Belgiers Zizou Bergs im Doppel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 19:23 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner bei seinem bislang letzten Einzel-Auftritt in Monte-Carlo 2024

Es kommt nicht oft vor, dass als allererste Partie auf dem Center Court eines ATP-Masters-1000-Turniers ein Doppel ausgetragen wird. Am Ostersonntag war es aber so weit. Die Ehre gebührte Jannik Sinner mit Partner Zizou Bergs auf der einen und Tomas Machac gemeinsam mit Casper Ruud auf der anderen Seite des Netzes. Bergs und Sinner setzten sich mit 6:4 und 7:5 durch und spielen in Runde zwei entweder gegen die Gebrüder Tsitsipas oder die Champions von Indian Wells, Manuel Guinard und Guido Andreozzi.

Für Jannik Sinner ist es ja die Rückkehr nach einjähriger Pause. Im vergangenen Jahr war der Südtiroler ja gesperrt, hatte aber eigentlich gar nicht geplant, im Fürstentum anzutreten. Im Einzel geht es für Sinner auf jeden Fall gegen einen Franzosen: Nach einem Freilos trifft er entweder auf Youngster Moise Kouame oder Ugo Humbert.

Später am Sonntag wird im Doppel auch noch Alexander Zverev an der Seite von Marcelo Melo starten. Im Einzel geht es dagegen an diesem Sonntag noch eher gemächlich zu.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo

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